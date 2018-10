Thiam weet straks of ze ‘European Athlete of the Year’ wordt, Sacoor genomineerd als ‘Rising Star’ Redactie

26 oktober 2018

07u59

Bron: Belga 0 Meer Sport Nafissatou Thiam is vandaag op de Golden Track Awards in het Zwitserse Lausanne een van de drie kanshebsters om de prijs van Europees Atlete van het Jaar in de wacht te slepen. Jonathan Sacoor is genomineerd in de categorie van Rising Star.

De 24-jarige Thiam was al olympisch- en wereldkampioene op de zevenkamp en maakte dit jaar haar Grand Slam compleet door ook de Europese titel te pakken. Daarnaast won ze voor het tweede jaar op rij de prestigieuze Hypo-Meeting in Götzis. Thiam heeft de concurrentie van de Britse sprintster Dina Asher-Smith en de Griekse polsstokspringster Ekaterini Stefanidi, die zichzelf kan opvolgen.

Jonathan Sacoor maakt kans op de titel van Rising Star. De 19-jarige loper moet wel afrekenen met zware concurrenten: de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis en de Noorse 1.500- en 5.000 meter-loper Jakob Ingebrigtsen. Het Scandinavische duo is ook genomineerd voor de titel van Europees Atleet van het Jaar. Sacoor werd deze zomer in Tampere wereldkampioen bij de junioren op de 400 meter. Daarna won hij in augustus Europees goud met de Belgian Tornados op de 4x400 meter en schreef hij de 400 meter op zijn naam tijdens de Memorial Van Damme.