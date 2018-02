Thiam vlamt niet op BK atletiek indoor: zilver in het verspringen en brons op de horden Redactie

17 februari 2018

16u42

Bron: Belga 0 Meer Sport De passage van Nafi Thiam op het BK indooratletiek in Gent was voor één keer geen al te groot succes. In het verspringen pakte ze zilver met een tegenvallende 6m28, op de horden was er brons met een evenaring van haar seizoensbeste van 8.35. Eline Berings was op de horden de beste in 8.10.

Berings won haar reeks in 8.13, Nafi Thiam was een reeks later tweede in 8.42. Sarah Missinne won die serie in 8.36. In de finale was Berings een categorie apart, ze klokte 8.10. De Gentse is al geplaatst voor het WK begin maart in Birmingham en liep dit seizoen al 8.05. Missinne was tweede in 8.27, Thiam derde in 8.35. Dat was voor de olympisch en wereldkampioene zevenkamp precies even snel als een week eerder in Frankrijk.

Berings ontevreden

"Ik wil niet té kritisch zijn voor mezelf, maar ik had meer van dit BK verwacht", aldus Berings op twaalf dagen voor het WK in zaal in Birmingham. "Opnieuw raak ik enkele horden. Dat moeten we toch echt eens bestuderen, want dat mag op het WK niet meer gebeuren. Volgens mij loop ik zo snel dat ik te dicht op de horden uitkom."

Berings staat met haar 8.05 vanop de IFAM vorige week momenteel tiende op de uitgezuiverde wereldranglijst, waarop alleen de eerste twee atleten per land in rekening worden gebracht. "Toch was ik graag met een iets snellere chrono naar het WK getrokken", zegt de Gentse van wie het persoonlijk en Belgisch record al negen jaar op 7.92 staat. "Dat zeg ik vooral omdat ik voel dat het erin zit. Aan de andere kant: ik weet uit ervaring dat de maanden voor het WK niet meetellen. Daar knallen volstaat."

Wat zal er in Birmingham nodig zijn om ver te geraken? "Met een chrono onder de 8.05 denk ik dat je in de halve finales staat. Duik je onder de 8 seconden, dan sta je volgens mij in de finale. Maar dit jaar is er wel al hard gelopen, dus misschien is er nog iets meer nodig. Ik concentreer mij alleszins alleen op mezelf. De concurrentie heb ik niet in de hand."

Verspringen

In het verspringen liet Thiam een degelijke eerste sprong van 6m28 optekenen, maar haar wedstrijd daarna verder opbouwen zat er niet in. Ze kreeg haar aanloop niet onder controle en lukte geen enkele geldige sprong meer. Het persoonlijk record in zaal van Thiam staat op 6m57. De Naamse beslist midden volgende week over haar deelname aan het WK, dat van 1 tot 4 maart in Birmingham doorgaat.