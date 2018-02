Thiam vlamt niet op BK atletiek indoor: zilver in het verspringen en brons op de horden Redactie

17 februari 2018

16u42

Bron: Belga 0 Meer Sport De passage van Nafi Thiam op het BK indooratletiek in Gent was voor één keer geen al te groot succes. In het verspringen pakte ze zilver met een tegenvallende 6m28, op de horden was er brons met een evenaring van haar seizoensbeste van 8.35. Eline Berings was op de horden de beste in 8.10.

Berings won haar reeks in 8.13, Nafi Thiam was een reeks later tweede in 8.42. Sarah Missinne won die serie in 8.36. In de finale was Berings een categorie apart, ze klokte 8.10. De Gentse is al geplaatst voor het WK begin maart in Birmingham en liep dit seizoen al 8.05. Missinne was tweede in 8.27, Thiam derde in 8.35. Dat was voor de olympisch en wereldkampioene zevenkamp precies even snel als een week eerder in Frankrijk.

In het verspringen liet Thiam een degelijke eerste sprong van 6m28 optekenen, maar haar wedstrijd daarna verder opbouwen zat er niet in. Ze kreeg haar aanloop niet onder controle en lukte geen enkele geldige sprong meer. Het persoonlijk record in zaal van Thiam staat op 6m57. De Naamse beslist midden volgende week over haar deelname aan het WK, dat van 1 tot 4 maart in Birmingham doorgaat.