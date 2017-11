Thiam vanavond beste atlete ter wereld? Valerie Hardie

Bron: Eigen berichtgeving 3 BELGA Meer Sport Vanavond kan Nafi Thiam weer geschiedenis schrijven. Ze maakt kans om uitgeroepen te worden tot Atlete van het Jaar door het publiek en de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Nooit eerder werd een Belg voor deze trofee genomineerd.

Het Grimaldi Forum in Monaco is voor Thiam vanavond bekend terrein. In december 2016 mocht ze daar als olympisch kampioene al de trofee van 'Rising Star' van de IAAF gaan ophalen. Maar dit jaar is de 23-jarige Naamse in de running voor de belangrijkste prijs, Atlete van het Jaar. Haar belangrijkste uitdaagster is polsstokspringster Ekatarina Stefanidi. Niet voor niets werd de 27-jarige Griekse door de Europese atletiekbond al verkozen tot hún atlete van het jaar, vóór Thiam. Ze is net als Thiam wereld-, olympisch en Europees indoorkampioene in haar discipline, maar Stefanidi mag daar nog een Europese titel aan toevoegen. Dat 'gaatje' kan Thiam in 2018 opvullen. In het voordeel van Thiam pleit dat ze in 2017 de magische grens van 7.000 punten sloopte in de zevenkamp en zich zo de derde beste heptatlete aller tijden mag noemen - terwijl Stefanidi nog steeds jaagt op die mythische barrière van vijf meter. Afwachten ook of de andere leden van de IAAF net zo'n boon hebben voor Thiam als voorzitter Seb Coe, die haar al als mogelijke "opvolgster van Usain Bolt" omschreef.

De derde kandidate is de Ethiopische langeafstandsloopster Almaz Ayana (WK-goud op 10.000m en zilver op 5.000m), die vorig jaar de trofee won

