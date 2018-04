Thiam schittert in Nike-campagne en onthult: "Als kind speelde ik basketbal" Pieter-Jan Calcoen

18 april 2018

15u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Pas 23 is ze, maar Nafi Thiam is nu al een belangrijk uithangbord voor Nike. In de marge van een fotoshoot spreekt de olympisch kampioene over haar passie voor de atletiek: "A ls iemand me op een dag verslaat, hoef ik geen spijt te hebben, want ik werk keihard."

Waar komt je liefde voor sport vandaan?

"Het begon bij mijn moeder. Ook zij deed aan atletiek, dus vroeg ze me of ik sport wilde proberen. Toen ik ja antwoordde - ik was een actief kind -, stelde ze atletiek voor. Ik heb nochtans ook een paar jaar basketbal gespeeld. Ik vond dat geweldig, zeker omdat ik het met vrienden kon doen. Bij atletiek ben je meestal alleen, maar daar heb je meer variatie doen en verveel je je niet zo snel."

Loop jij soms in je vrije tijd?

(knikt) "Het is nog steeds mijn passie. Mocht ik atletiek als mijn job beschouwen, dan wordt het een opoffering. Als het moeilijk gaat, herinner ik me eraan dat het gewoon een sport is. Er is ook een leven naast en een leven na de sport. Mocht ik me niet amuseren, dan heeft het geen zin voor mij. Zelfs in competitie amuseer ik mij, al was het maar om mijn grenzen te verleggen. Zelfs op vakantie wil voortdurend in beweging zijn. Ik ben niet het type dat gewoon op het strand gaat liggen. Ik kan niet stilzitten. (lacht) Dan ga ik liever lopen."

Velen vertelden me dat ik zou mislukken omdat ik topsport combineer met studies. Wel, ik ben trots dat ik niet geluisterd heb Nafi Thiam bij Nike

Leg je dan grote afstanden af?

"In de winter loop ik twee tot drie keer per week twee of drie kilometer - het hangt van de dag af. Daarnaast ga ik op maandag en vrijdag naar de sportschool en ga ik nadien hardlopen. Later op het jaar leggen we reeksen van 600 en 300 meter af, terwijl het in de zomer meer sprints zijn - de explosiviteit is belangrijk."

Wat vind je van de Nike React-schoenen?

"Die zolen zijn een aangename verrassing. Ze zijn licht en veerkrachtig. Het is cool om een schoen te hebben die je voet vasthoudt, maar tegelijk niet zwaar is. Ze zijn flexibel en comfortabel. Perfect voor gymnastiektrainingen, maar ook om te springen zijn ze goed."

Zou je ze ook buiten de training dragen?

"Zeker. De zwarte gebruik ik voor de training, maar ik heb nu witte met roze accenten ook. Die zijn modieus en leuk om in de vrije tijd aan te doen."

Wat zou je doen als je geen sporter was?

"Dan zou ik een gewone student zijn. Atletiek is belangrijk, maar niet alles. Als ik het op een dag niet meer kan, heb ik andere dingen. Daarom ga ik naar de universiteit, waar ik me laat omringen met mensen die zich niet bezighouden met sport. Die balans is belangrijk. Het neemt niet weg dat ik heel hard werk om de beste te zijn, maar als iemand me op een dag verslaat, hoef ik geen spijt te hebben."

Heb je advies voor jonge sporters die in je voetsporen willen treden?

"Werk hard. Focus. Maar geniet ook. Je mag niet geobsedeerd zijn. Mocht ik mezelf de druk opleggen om altijd te winnen, dan zou mijn hoofd ontploffen. Voorts een goeie tip: luister niet naar wat anderen over je zeggen. Velen vertelden me dat ik zou mislukken omdat ik topsport combineer met studies. Wel, ik ben trots dat ik niet geluisterd heb."