Exclusief voor abonnees Thiam raakt op toerental Valerie Hardie

11 juni 2019

09u00 0 Atletiek Voor atleten leiden alle wegen dit jaar naar Doha. In het geval van Nafi Thiam langs provinciesteden zoals Doornik en Leiden, waar ze zaterdag naar een nieuw BR sprong, ware het niet dat de wind spelbreker was. "Mentaal is dit een opsteker."

Sportpark Leidse Hout. Dat was het adres dat Nafi Thiam zaterdag op haar gps intikte voor haar tweede competitie van het jaar, de Gouden Spike. Haar rentree, die maakte ze drie weken terug in Gaurain, een randgemeente van Doornik. Geen meetings die je associeert met atleten van het kaliber Thiam. En toch koos de olympische, wereld- en Europees kampioene voor Leiden, terwijl er ook een uitnodiging klaar lag voor de Diamond League in Rome. "Het is niet ver van huis en 't is nu ook niet alsof dit een provinciale competitie is", legde de Naamse uit. "Ik reed gisteren op en morgen ben ik snel weer thuis. Het is zinloos om nu het vliegtuig te nemen naar een grote competitie en dan een week niet te kunnen trainen. Ik hoef me nu niet te meten met meisjes die veel sneller zijn dan ik. In een Diamond League moet ik me ook beperken tot het hoog- of verspringen, terwijl ik als zevenkampster nog vijf andere proeven moet voorbereiden."

