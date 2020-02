Thiam op podium van BK 60 meter horden: “’t Gaat goed met mijn elleboog” KDW/TLB

16 februari 2020

17u15 0 Meer sport Nafi Thiam is vanmiddag derde geworden op het BK 60 meter horden indoor. Eline Berings won in Gent in 8.10. Het was meer dan waarschijnlijk haar laatste indoorcompetitie op Belgische bodem. “Dit was een goeie training”, sprak Thiam na afloop.

Voor Thiam was het de eerste competitie sinds het WK atletiek in Doha in oktober. Ze lukte haar tweede tijd ooit en kan dus terugblikken op een meer dan behoorlijke start van haar olympisch jaar. Thiam liep 8.37, haar persoonlijk record staat op 8.23.

“Of het zwaar was? ‘t Was zestig meter, dus dat viel wel mee”, lachte Thiam na afloop van de race. “Ik wil in vorm zijn in augustus. Nu wedstrijden betwisten, is niet noodzakelijk. Maar tussen de trainingen door is dit wel eens leuk. Lopen tussen de andere meisjes in plaats van in mijn eentje. Ik voelde me ook wel goed. Het ritme was goed, al zijn er natuurlijk zaken die beter kunnen. Maar dit was een goeie training en ik ben blij dat ik gekomen ben.”

Thiam gaf ook een update over haar elleboog. “’t Gaat er goed mee. Op dit moment van het jaar doen we ook nog niet aan speerwerpen. Rond maart-april begonnen we te gooien. Mijn elleboog had rust nodig, die heb ik hem ook gegund en ik heb hem ook proberen te versterken.” Thiam bevestigde daarnaast ook dat ze geen zevenkamp zal doen in aanloop naar de Spelen. “Volgens ons is dat niet echt nodig. Het zal sowieso een kort jaar worden. Ik heb me al gekwalificeerd, dus nog deelnemen aan een zevenkamp is niet nodig.”