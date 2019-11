Thiam moet niet geopereerd worden aan elleboog, maar past wel voor WK indoor: “Meerdere dokters bezocht” Redactie

12 november 2019

19u00

Bron: VTM, Belga 6 Meer sport Nafi Thiam heeft begin deze week de trainingen hervat na een rustpauze van vijf weken na het WK atletiek outdoor in Doha, waar ze zilver veroverde in de zevenkamp. De olympisch kampioene kondigde dinsdag ook aan dat ze geen operatie zal ondergaan aan haar steeds opspelende elleboog. Ze gaf verder mee dat ze niet zal deelnemen aan het WK indoor in Nanjing (13-15 maart), geen verrassing in een olympisch jaar.

Thiam had de vaderlandse pers dinsdag uitgenodigd om haar nieuw partnerschap met AXA voor te stellen. Het bleek ook de perfecte gelegenheid om vooruit te blikken naar het olympisch jaar 2020. “Na Doha heb ik vijf weken vrij genomen”, legde Thiam uit. “Het nieuwe seizoen begon voor mij maandag, toen ik voor het eerst opnieuw trainde. Vandaag volgde een tweede training, dus ik ben een beetje moe.”

De olympisch kampioene van 2016 kampte op het voorbije WK in Doha opnieuw met pijn aan de rechterelleboog. Die blessure hinderde haar duidelijk in haar strijd met de Britse Katarina Johnson-Thompson. “Ik heb de voorbije weken verschillende dokters gesproken en het probleem is niet al te groot”, stelde Thiam iedereen gerust. “De ligamenten van de elleboog zijn niet geraakt, het is een musculair probleem. Een operatie is dus niet nodig. Ik had vooral rust nodig, en versterking van mijn spieren.”

Thiam en haar coach, Roger Lespagnard, legden vervolgens het pad naar Tokio uit. De Naamse gaat in januari en april op stage. Tussendoor past ze voor het WK indoor in het Chinese Nanjing. “Wanneer Nafi deelneemt aan een WK wil ze altijd top zijn”, legde Lespagnard uit. “Dat is geen goed idee met het oog op de Spelen. We hebben nog maar 36 weken, dat is niet te veel. We focussen in 2020 enkel en alleen op die Spelen. Bovendien is het WK indoor in China, een verre verplaatsing, hetgeen alweer nadelig is. Nafi zal wel aan andere wedstrijden deelnemen, indien nodig ook aan een zevenkamp. Maar dat is geen verplichting.”