Thiam laat kogelstoten vallen op BK en doet alleen horden, Jonathan Borlée op 200 meter MMP

26 augustus 2019

20u13

Bron: Belga 0 Atletiek Nafi Thiam neemt komend weekend op het BK atletiek in Brussel alleen deel aan de 100 meter horden en niet aan het kogelstoten. Jonathan Borlée past voor een broederstrijd op de 400 meter en opteert voor de 200 meter. Dat blijkt uit de deelnemerslijsten die vandaag werden gepubliceerd.

Oorspronkelijk had Thiam voorzien om op het BK de horden met het kogelstoten te combineren, maar nu het kogelstoten wordt verplaatst naar een afgelegen terrein in Machelen past de olympische kampioene zevenkamp voor die discipline. Op de 100 meter horden treft ze specialistes Anne Zagré en Eline Berings. Zagré is al geplaatst voor het WK atletiek in Doha, Berings nog niet.

Jonathan Borlée laat op het BK zijn voorlaatste kans om zich te plaatsen voor het WK op de 400 meter schieten. Hij kiest voor de 200 meter. Op de 400 meter strijden zijn broers Kevin en Dylan Borlée om de titel met juniorenwereldkampioen Jonathan Sacoor. Alle drie hopen ze ook op de WK-limiet. Bij de vrouwen is Camille Laus, die eveneens nog op zoek is naar haar WK-ticket, favoriet voor de 400 meter. Collega-cheetahs Hanne Claes en Paulien Couckuyt lopen tegen elkaar op de 400 meter horden.