Thiam is onvoorbereid, maar voelt zich "klaar om goed te springen" op Memorial - Milanov ontbreekt in Brussel

XC

30 augustus 2018

17u12

Nafissatou Thiam neemt vrijdag deel aan het hoogspringen op de 42ste Memorial van Damme. De wereld-, olympische en Europese kampioene op de zevenkamp nam na het EK in Berlijn vakantie aan de westkust van de Verenigde Staten en start onvoorbereid aan de Memorial.

"De afgelopen weken waren mijn trainingen vooral beperkt tot wat lopen", verklaarde de 24-jarige Naamse vandaag. "Ik denk niet dat ik vrijdag over twee meter zal gaan. Toch voel ik me klaar om goed te springen. Als ik helemaal niet competitief zou zijn, zou ik er ook niet aan beginnen. Een prestatie als in Berlijn (1m91) moet wel mogelijk zijn. Met een goede prestatie zal ik tevreden zijn. Dat hoeft geen persoonlijk record te zijn en dat zal er wellicht ook niet inzitten. Als ik ervoor getraind zou hebben, zou het natuurlijk beter kunnen, maar dit is de enige korte vakantie die ik heb. Eind september beginnen de echte trainingen weer."

"De Memorial zou ik niet willen missen. Hier aantreden is altijd een plezier. Je voelt de energie van het publiek. Een wedstrijd in eigen land is altijd heel speciaal. De Memorial is toch ook een grote competitie. Ik zal het maximum geven, ook al ben ik niet perfect voorbereid. Het hoogspringen doe ik omdat ik het gewoon het beste kan. Het is niet noodzakelijk mijn favoriete onderdeel. Ik hou van alle disciplines in de zevenkamp."

In die zevenkamp maakte Thiam in Berlijn haar Grand Slam compleet, met na olympisch en WK-goud ook de Europese oppergaai. "Ik kan die titels niet vergelijken. Ze zijn allemaal speciaal. Dat ik in Berlijn de topfavoriete was, maakte het extra lastig. De druk was groter. Het is geen pretje dat er zoveel van je verwacht wordt. Achteraf, als het allemaal goed afgelopen is, is al die aandacht natuurlijk wel leuk."

Nu ze alle titels op zak heeft, is Thiam nog niet uitgeblust. "Ik heb zeker nog ambitie. Titels en medailles zijn immers nooit het doel geweest. Het gaat om steeds maar beter worden en dat wil ik nog. Ik heb dus nog niet alles bereikt."

Met 2m01, eind mei in Götzis gesprongen, heeft Thiam het beste persoonlijk record van het deelnemersveld in Brussel. De Oekraïense Oksana Okuneva komt met 1m98 het dichtst in buurt, maar ging dit seizoen nog maar over 1m94. Daarnaast krijgt Thiam de concurrentie van de Tsjechen Michaela Hruba en Nikola Strachova en de Australische Nicola McDermott. Van Belgische zijde zijn ook Hanne Van Hessche en Zita Goossens op de afspraak.

Geen Milanov in Brussel

Philip Milanov neemt vrijdag niet deel aan de Memorial Van Damme. De discuswerper is nog niet hersteld van de stressfractuur aan zijn rechtervoet. Dat deelde meetingdirecteur Cédric Van Branteghem mee.

Eind juli moest de 27-jarige Milanov ook al forfait geven voor het Europees kampioenschap in Berlijn. Twee jaar voordien had hij in Amsterdam nog zilver veroverd, net als op het WK 2015 in Peking. Met 67m26 is hij Belgisch recordhouder. Zijn beste prestatie dit seizoen is 66m51.

Meetingdirecteur Cédric Van Branteghem verwacht topprestaties

Meetingdirecteur Cédric Van Branteghem kijkt met vertrouwen uit naar de 42ste editie van de Memorial Van Damme. "De topatleten zijn hier, met liefst zestien Europese kampioenen, het ziet ernaar uit dat het weer ook prima zal zijn. Ik verwacht topprestaties", blikte de 39e jarige Gentenaar vooruit.

"Het is uiteraard een hele eer de finale van de Diamond League te zijn. Zelf verwacht ik heel veel van het polsstokspringen, met vijf atleten die al over zes meter gingen. Ik denk ook dat we een heel snelle 100 meter zullen zien. Ronnie Baker liep vorige week immers nog een beste wereldjaarprestatie. Het kogelstoten op de Grote Markt wordt speciaal. Voor de atleten is het ook een hele ervaring om in zo'n kader in competitie te komen. Naar de resultaten van de Belgen kijk ik ook uit. Met wildcards hebben we er heel wat aan de start kunnen krijgen."

"Voor en na de meeting wordt de show verzorgd. Met traditioneel een liveband na de meeting en voor het eerst ook een lasershow. Vooraf hebben we top-dj The Magician en onze sterrenparade, waarbij vooral de Belgische medaillewinnaars in de bloemetjes gezet worden. Niet alleen de atleten, maar ook onder meer turnster Nina Derwael. En er is aandacht voor de derde plaats van de Rode Duivels op het WK."

Duplantis denkt dat meetingrecord nodig is voor winst

Het polsstokspringen moet vrijdag één van de hoogtepunten worden op de 42ste Memorial Van Damme. Vijf van de deelnemers gingen al eens over zes meter. Eén van hen is de 18-jarige Zweed Armand "Mondo" Duplantis. Die kroonde zich eerder deze maand in Berlijn met een sprong over 6m05 tot Europees kampioen.

6m05 is ook het meetingrecord in Brussel. "Wellicht zal dat geëvenaard of verbeterd moeten worden om vrijdag te winnen", verwacht Duplantis. "Ik denk dat het net als in Berlijn een geweldige competitie wordt. Iedereen ging daar hoog, we pushten elkaar naar een hoger niveau en dat zal hier niet anders zijn."

Op elke meeting mag Duplantis de concurrentie van zowat dezelfde atleten verwachten. "We zien elkaar vaak en hebben veel respect voor elkaar. Het is een soort mix tussen vriendschap en rivaliteit. Met Renaud Lavillenie heb ik een speciale band. Hij is één van de beste ooit, misschien wel de allerbeste, en was mijn idool. Nu heb ik afgelopen zomer twee weken samen met hem getraind en ik heb daar heel veel van geleerd. Zonder zijn hulp had het resultaat in Berlijn heel anders kunnen zijn."

"Wat ik in Berlijn gepresteerd heb is nog moeilijk te vatten. Ik ben opgegroeid met video's van atleten die over zes meter gingen. Het had iets magisch. Het is irreëel dat ik het nu zelf gedaan heb. Ik heb dit jaar zo snel progressie gemaakt, zowel op fysiek als technisch vlak. Wellicht zal ik het pas na het seizoen beseffen."

"Ik ben nog maar 18 en heb uiteraard nog doelen. Natuurlijk zou ik graag het wereldrecord verbeteren en natuurlijk wil ik olympisch kampioen worden. Maar het is geen wetenschap, er is geen masterplan. Tokio is ook pas over twee jaar. Dit jaar was alvast goed. We zitten op het juiste pad."

Duplantis nam dit jaar deel aan drie meetings in de Diamond League. Hij won in Stockholm, werd tweede in Parijs en derde in Londen. "Ik ben tevreden over mijn Diamond League-seizoen, maar deze meeting is de belangrijkste. Iedereen wil deze trofee en het zal niet makkelijk zijn hem te winnen. Zelf ben ik er alleszins klaar voor. Ik heb gepiekt naar het EK, maar we zijn nog maar twee weken verder en ik ben nog in vorm."

Duplantis' vader was ook polsstokspringer, ooit goed voor 5m50 op de Memorial. Duplantis kreeg de sport dus met de paplepel ingegeven. "Ik ben gestart toen ik vier jaar was, in onze achtertuin. Ik beleefde er toen veel plezier aan en dat is niet veranderd. Het verschil is dat er nu meer volk komt kijken en dat ik veel hoger ga. Dat ik nu hier sta was niet gepland. Andere sporters, zoals voetballers beginnen er ook vroeg aan. Alleen heeft niet iedereen een polsstokinstalatie in zijn tuin."