Thiam grijpt naast trofee als Europese atlete van het Jaar Valerie Hardie

10u46 Nafi Thiam is gisteren niet verkozen tot Europese atlete van het jaar. De 23-jarige werd derde in het referendum, na de Griekse Ekatarina Stefanidi en de Russin Maria Lasitskene.

Je moet al van goede komaf zijn om Thiam van zo'n trofee te houden, maar dat is de Griekse polsstokspringster dan ook. Stefanidi is niet alleen olympisch en wereldkampioene, ze verloor in 2017 geen enkele competitie en domineerde de Diamond League - een competitie waar Thiam als meerkampster zich uiteraard niet in kan onderscheiden. Wat Stefanidi wél al op haar cv heeft staan en Thiam niet: EK-goud, maar daar kan de Naamse volgend jaar in Berlijn verandering in brengen. Stefanidi is de vijfde beste polsstokspringer aller tijden, op dat vlak deed Thiam in 2017 beter: met haar 7.013 punten op de Hypomeeting in Götzis mag ze zich - na Jackie Joyner-Kersee en Carolina Klüft de derde beste meerkampster ooit noemen.



Lasitskene - voor haar huwelijk beter bekend als Maria Kuchina - greep op het WK atletiek in Londen haar tweede wereldtitel. Ze mocht als Russin niet meedoen aan de Spelen van Rio en het EK in Amsterdam. Dat zij Thiam toch voor bleef, zal vermoedelijk wel een en ander met haar nationaliteit te maken hebben.



Morgen loopt overigens de stemronde af voor de verkiezing van Atlete van het Jaar van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF): wie dus wil stemmen, kan zich maar beter haasten. Het resultaat van het publiek telt voor 25 procent mee. Op 24 november maakt de IAAf in Monaco haar laureaten bekend. Vorig jaar won Thiam de trofee van Rising Star van de IAAF. Afwachten of ze over ruim een maand weer in (individuele) prijzen valt.



Bij de mannen mocht Johannes Vetter in het Litouwse Vilnius de trofee van beste Europese atleet van het Jaar ophalen. De 24-jarige Duitse speerwerper greep goud op het WK en registreerde met 94m44 de tweede beste worp aller tijden. Hij haalde het van de Turk Ramin Guliyev, die verrassend WK-goud won op de 200m, en de Franse tienkamper Kevin Mayer, die in Londen zijn eerste wereldtitel greep.

epa Ekatarina Stefanidi.

EPA Johannes Vetter.