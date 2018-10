Thiam grijpt naast titel Europees Atlete van het Jaar, trofee gaat naar Asher-Smith XC

26 oktober 2018

21u44

Nafissatou Thiam heeft op de Golden Track Awards in het Zwitserse Lausanne naast de titel van Europees Atlete van het Jaar gegrepen. De Britse sprintster Dina Asher-Smith ging met de prijs aan de haal. Zij kroonde zich dit jaar tot Europees kampioene op de 100 meter en 200 meter, en pakte ook met de 4x100 meter-ploeg het goud.

De 24-jarige Thiam was al olympisch- en wereldkampioene op de zevenkamp en maakte dit jaar haar Grand Slam compleet door ook de Europese titel te pakken. Daarnaast won ze voor het tweede jaar op rij de prestigieuze Hypo-Meeting in Götzis. Maar dat was dus onvoldoende om de prijs te pakken. Ook de Griekse polsstokspringster Ekaterini Stefanidi, die zichzelf kon opvolgen, was een van de genomineerden.

Mayer verkozen tot Europees Atleet van het Jaar

De trofee van Europees Atleet van het Jaar was dan weer een prooi voor de meerkamper Kevin Mayer. De Fransman maakte dit jaar indruk met een wereldrecord op de tienkamp. Hij moest het opnemen tegen de Turkse sprinter Ramil Gulieyev, de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis en de Noorse 1.500- en 5.000 meter-loper Jakob Ingebrigtsen.

Sacoor grijpt naast titel van Rising Star

Jonathan Sacoor greep dan weer naast de titel van Rising Star. In die categorie waren er tevens twee winnaars: de Zweedse polsstokspringer Armand Duplantis en de Noorse 1.500- en 5.000 meter-loper Jakob Ingebrigtsen. Sacoor werd deze zomer in Tampere wereldkampioen bij de junioren op de 400 meter. Daarna won hij in augustus Europees goud met de Belgian Tornados op de 4x400 meter en schreef hij de 400 meter op zijn naam tijdens de Memorial Van Damme. Elvira Herman kroonde zich bij de vrouwen tot belofte van het jaar. De 21-jarige Wit-Russische won de Europese titel op de 100 meter horden.

Oekraïense Pryshchepa, die gevallen Renée Eykens troost bood, wint award voor fair play

Nataliya Pryshchepa heeft op de Golden Track Awards in het Zwitserse Lausanne de award voor fair play gekregen. De 24-jarige Oekraïense hielp afgelopen zomer op het EK in Berlijn Renée Eykens weer recht nadat ze in de reeksen van de 800 meter ten val was gekomen.

Eykens ging in de laatste rechte lijn neer. Ze zette nog wel een tijd op de tabellen, maar die was uiteraard ruim onvoldoende om door te stoten naar de volgende fase. Pryshchepa keerde na de finish terug, hielp de Belgische recht en sprak op haar in. Voor die geste werd ze in Lausanne in de bloemetjes gezet.

Pryshchepa veroverde nadien in Berlijn de titel op de afstand. In 2016 was ze ook al de beste op de 800 meter.