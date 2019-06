Thiam, Borlées en Sacoor blikvangers op Memorial Van Damme, waar knalprestaties worden verwacht Redactie

17 juni 2019

13u18

Bron: Belga 0 Memorial Van Damme Op vrijdag 6 september staat de 43ste editie van de Memorial Van Damme op het programma. Met Nafi Thiam, de broers Borlée en Jonathan Sacoor tekenen verschillende Belgische toppers present in het Koning Boudewijnstadion, waar traditioneel de laatste manche van de Diamond League wordt gehouden.

De Memorial wordt dit jaar, tegen de gewoonte in, georganiseerd voor een groot kampioenschap. Enkele weken later vindt immers het WK in Doha (27/9-6/10) plaats. "Dat betekent dat we drie weken voor het toernooi mooie prestaties zullen krijgen", zegt meetingdirecteur Cédric Van Branteghem in Brussel. "De Memorial zal van een heel hoog niveau zijn want de atleten zitten dan in de laatste rechte lijn van hun voorbereiding."

De toeschouwers zullen zich onder meer kunnen opwarmen aan de prestaties van Nafi Thiam, Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en Jonathan Sacoor, de U20-wereldkampioen op de 400 meter. Olympisch kampioene zevenkamp Thiam is voorzien voor het hoogspringen, al treedt ze mogelijk aan in het verspringen.

Verder zullen er drie wedstrijden op de 400 meter worden georganiseerd, twee bij de mannen en een bij de vrouwen.

"De 400 meter staat op het programma van de Diamond League-finale. Behalve de gekwalificeerde atleten hebben we ook recht op een wildcard. Dat zullen we aan een Belg geven", zegt Van Branteghem. "Daarnaast voorzien we nog een tweede race met de andere Tornados. We proberen een zo sterk mogelijk internationaal veld bij elkaar te krijgen. Dat is belangrijk voor Jacques Borlée (coach, red), die zijn ploeg voor Doha nog moet samenstellen.”

Voor de Belgian Cheetahs zal ook een 400 meter voor vrouwen worden georganiseerd. Als opwarmer voor de Memorial vinden twee edities van de Urban Memorial Series plaats, kogelstoten op het Brouckèreplein (5/9) en polsstokspringen op de Vismarkt (16/8).

Memorial Van Damme in het teken van girl empowerment

Vanaf dit jaar staat de AG Memorial Van Damme ook in het teken van empowerment van meisjes door sport. Plan International België en Golazo, de organisatie achter de Memorial Van Damme, bundelden vijf jaar geleden hun krachten omdat ze beiden geloven in de kracht van sport om gendernormen in vraag te stellen én te veranderen. Om die missie in de verf te zetten, organiseert Plan International België tijdens de Memorial Van Damme een symbolische Equal Rights Run van 100 meter.

Tijdens de Equal Rights Run zullen drie banen ingenomen worden door special guests die het project van de kinderrechtenorganisatie een warm hart toedragen. De zes andere banen zijn beschikbaar voor bedrijven die hun steentje willen bijdragen en mee willen sprinten voor gelijke rechten. Zo vormt de Equal Rights Run het uitgelezen moment om ook binnen het bedrijfsleven het belang van gelijke rechten meer kracht bij te zetten. De opbrengst van de Equal Rights Run zal Plan International België investeren om het bestaande sportproject in Senegal uit te breiden met een atletiekprogramma.

Daarnaast maken de Belgische 4x400m loopsters Camille Laus, Hanne Claes en Cynthia Bolingo hun debuut als sportambassadrices van Plan International België. “Als ambassadrice van Plan International België hoop ik meisjes wereldwijd te inspireren om te gaan sporten. Tijdens het projectbezoek in Senegal in het najaar organiseren wij atletiektrainingen zodat de meisjes kunnen proeven van een andere sport”, zegt Hanne Claes. “De Belgian Red Flames steunen sinds 2016 het voetbalproject in Benin dat kindhuwelijken en tienerzwangerschappen aan banden legt. Dankzij de steun van de loopsters kunnen we een gelijkaardig project opstarten met een heel specifieke focus op atletiek”, verduidelijkt Jochem Roels, Director Business Development & Innovation bij Plan International België.

“Onze ambassadrices zijn stuk voor stuk sterke vrouwen met veel doorzettingsvermogen – ideale rolmodellen dus. Samen zetten we gelijke rechten voor meisjes en vrouwen in de kijker, en dat zowel op als naast het veld.”