Thiam, Borlées en Sacoor blikvangers op Memorial Van Damme, waar knalprestaties worden verwacht Redactie

17 juni 2019

13u18

Bron: Belga 0 Memorial Van Damme Op vrijdag 6 september staat de 43ste editie van de Memorial Van Damme op het programma. Met Nafi Thiam, de broers Borlée en Jonathan Sacoor tekenen verschillende Belgische toppers present in het Koning Boudewijnstadion, waar traditioneel de laatste manche van de Diamond League wordt gehouden.

De Memorial wordt dit jaar, tegen de gewoonte in, georganiseerd voor een groot kampioenschap. Enkele weken later vindt immers het WK in Doha (27/9-6/10) plaats. "Dat betekent dat we drie weken voor het toernooi mooie prestaties zullen krijgen", zegt meetingdirecteur Cédric Van Branteghem in Brussel. "De Memorial zal van een heel hoog niveau zijn want de atleten zitten dan in de laatste rechte lijn van hun voorbereiding."

De toeschouwers zullen zich onder meer kunnen opwarmen aan de prestaties van Nafi Thiam, Kevin, Jonathan en Dylan Borlée en Jonathan Sacoor, de U20-wereldkampioen op de 400 meter. Olympisch kampioene zevenkamp Thiam is voorzien voor het hoogspringen, al treedt ze mogelijk aan in het verspringen.

Verder zullen er drie wedstrijden op de 400 meter worden georganiseerd, twee bij de mannen en een bij de vrouwen.

"De 400 meter staat op het programma van de Diamond League-finale. Behalve de gekwalificeerde atleten hebben we ook recht op een wildcard. Dat zullen we aan een Belg geven", zegt Van Branteghem. "Daarnaast voorzien we nog een tweede race met de andere Tornados. We proberen een zo sterk mogelijk internationaal veld bij elkaar te krijgen. Dat is belangrijk voor Jacques Borlée (coach, red), die zijn ploeg voor Doha nog moet samenstellen.”

Voor de Belgian Cheetahs zal ook een 400 meter voor vrouwen worden georganiseerd. Als opwarmer voor de Memorial vinden twee edities van de Urban Memorial Series plaats, kogelstoten op het Brouckèreplein (5/9) en polsstokspringen op de Vismarkt (16/8).