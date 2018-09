Thiam achterna? Jonathan Sacoor maakt kans op trofee voor Rising Star in Europese atletiek Redactie

22 september 2018

00u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Jonathan Sacoor is een van de tien finalisten voor de trofee voor de Rising Star van de Europese atletiek, zo maakte de Europese Atletiekfederatie bekend.

De negentienjarige Sacoor werd deze zomer in Tampere wereldkampioen bij de junioren op de 400 meter. Daarna won hij in augustus Europees goud met de Belgian Tornados op de 4x400 meter. Op 31 augustus schreef hij de 400 meter op zijn naam tijdens de Memorial Van Damme, enkele dagen later zette hij moegestreden een punt achter zijn seizoen met een blessure aan het middenvoetsbeentje.

Het publiek kan nog tot 5 oktober stemmen op de sociale media van de Europese federatie. Die stemmen tellen voor 25 procent mee, de rest komt van media, een expertenpanel en de leden van de Europese federatie. De winnaar wordt op 26 oktober bekendgemaakt. Nafi Thiam sleepte de trofee in 2016 al eens in de wacht.

Naast Sacoor zijn de finalisten deze keer Sam Bennett (GBr), Max Burgin (GBr), Armand Duplantis (Zwe), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Myhaylo Kokhan (Oek), Pal Haugen Lillefosse (Nor), Maksim Nedasekau (WRu), Dominic Ogbechie (GBr) en Miltiadis Tentoglou (Gri).