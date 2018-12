The show must go on: kunstschaatser laat partner vol met haar hoofd op het ijs vallen, duidelijk groggy doet ze dan alsof er niets aan de hand is TLB

09 december 2018

12u47

Bron: CBC News 0

De toeschouwers die de Golden Spin-kunstschaatsmeeting in het Kroatische Zagreb bijwoonden, hielden dit weekend hun adem in tijdens de lange kür van het Amerikaanse duo Ashley Cain en Timothy LeDuc. De oefening naderde haar eindpunt toen LeDuc na een lift de controle verloor. Hij kon niet meer voorkomen dat Cain vol op het ijs belandde en de Amerikaanse incasseerde een stevige klap op haar achterhoofd.

De kunstschaatsster leek even buiten westen te zijn en LeDuc ging polshoogte nemen. Cain krabbelde recht en - duidelijk groggy - wilde ze van geen ophouden weten. Ook van de jury mochten de Amerikanen hun nummer afwerken en dat deed de onfortuinlijke dame met flair. Na de oefening kon LeDuc zijn schaamte niet verbergen. Cain greep zich ook nog even naar het achterhoofd, waarna het duo het publiek groette. Daarna zette ze echter wel koers naar het ziekenhuis voor een check-up.

In het ziekenhuis leek de schade gelukkig mee te vallen. “Dag iedereen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de bezorgde berichten”, stelde Cain via het Twitteraccount van de Amerikaanse kunstschaatsfederatie. “De boodschappen betekenen veel voor ons. Ik ben onderzocht in het ziekenhuis en ga nu naar huis om verder te herstellen. Bedankt iedereen om ons te steunen. Het medische team en de staf waren geweldig.”

De (heftige) beelden van de val zijn in onderstaande video te zien vanaf 3'30‘’: