The Money Fight, deel 2 en nu in de kooi, krijgt steeds meer vorm en er is een hallucinant bedrag mee gemoeid Hans Op de Beeck

08 februari 2018

12u15 96 Meer Sport The Money Fight Mayweather versus McGregor, part II - maar dan in de octagon - krijgt steeds meer vorm. Volgens de over het Kanaal gerespecteerde boksexpert Gareth A Davies doen er vooral in de entourage van Mayweather steeds meer verhalen de ronde dat hij nog eens uit bokspensioen wil komen om een astronomisch hoge cheque op te strijken. Maar liefst 500 miljoen dollar zou de totale waarde van de rematch bedragen.

Aan de 'Money Fight' van vorig jaar ging maanden van speculatie vooraf. In dat stadium zijn we ook begin 2018 weer beland. McGregor die niet liever wil dan revanche te nemen op Maywaether, ditmaal volgens de regels van het Mixed Martial Arts (MMA). Mayweather die vorige week al een teasend filmpje op zijn sociale media postte waarop je hem de octagon in ziet stappen.

Een foto die is geplaatst door Floyd Mayweather (@floydmayweather) op 30 jan 2018 om 19:38 CET

"Volgens mijn bronnen zijn er veel gesprekken gaande binnen de entourages van McGregor en zeker Mayweather", aldus Davies. "Mijn aanvoelen zegt dat de kamp gaat plaatsvinden en dat ze tot 500 miljoen dollar in kas kan brengen." Ook Stephen Espinoza, ceo van de Amerikaanse betaaltelevisiezender Showtime en goed bevriend met Mayweather, laat bij TMZ Sports in zijn kaarten kijken. "Niemand dacht dat Mayweather McGregor zo ver zou krijgen dat hij in de ring zou boksen. Ik heb al geleerd dat als Floyd iets wil, hij dat ook krijgt. Als hij nu zijn zinnen gezet heeft op MMA, dan is de kans op een rematch zeker mogelijk."

En ook Dana White, goeroe van het Ultimate Fighting Championship (UFC), laat zich niet onbetuigd. "Een nieuwe kamp tussen de twee kan alleen maar in de octagon plaatsvinden. Wij zijn overgestapt en hebben Floyd in de boksring bekampt, nu is het zijn beurt om in de kooi te stappen."

Mayweather, vorige maand: "Onlangs heb ik effectief de vraag gekregen om opnieuw uit pensioen te komen en in het UFC te stappen. Ik hoef alleen maar 'ja' te zeggen." Mayweather sprak toen zelfs van een deal voor drie tot vier kampen, die hem een miljard dollar kan opleveren. Nu nuanceert hij: "Ik heb nooit gezegd dat ik het al ga doen, ik heb alleen gezegd dat ik het kan." En zo gaat het gespeculeer nog even verder. Alleen: als Floyd de honderden miljoen ziet dansen voor zijn ogen, is hij er de man niet naar 'nee' te zeggen. Bovendien zou ook zijn reputatie van ongeslagen bokskoning (50 tegen 0) intact blijven. Alleen riskeert hij er van 'The Notorious' wel zwaar van langs te krijgen in de kooi. Maar dat was ook de geldende gedachte bij de Money Fight van vorig jaar, waarin McGregor het toch maar mooi tot ronde tien volhield.

Come at the king, you best not miss... Een foto die is geplaatst door null (@floydmayweather) op 01 feb 2018 om 01:12 CET

Meer over Mayweather McGregor