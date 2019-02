Thaise snelheidsduivel Un-Nooh doet nog beter dan Brecel en heeft eerste rankingtitel beet



25 februari 2019

07u37

Thepchaiya Un-Nooh (WS-53) heeft in Watford de negende editie van het Shoot Out snooker gewonnen. In de finale gaf de 33-jarige Thai de Engelsman Michael Holt (WS-46) met 74-0 het nakijken. Holt kon alleen maar toekijken hoe Un-Nooh in ijltempo een 74 break wegtikte.

De wedstrijden op het Shoot Out worden gespeeld naar één frame, dat niet langer mag duren dan tien minuten. De eerste vijf minuten moet de witte bal binnen de vijftien seconden gespeeld worden, na vijf minuten is dat binnen de tien seconden en dat format is Un-Nooh op het lijf geschreven. De “Thai Rocket” is immers de allersnelste speler van het circuit. Gemiddeld doet hij over een stoot nog twee seconden en negentien honderdsten minder lang dan de Engelse “Rocket” Ronnie O’Sullivan (WS-3).

In zijn halve finale tegen de Welshman Jamie Clarke (WS-125) had Un-Nooh wel heel veel haast. In goed vijf minuten liet hij een 139 century in de pockets verdwijnen. Daarmee deed Un-Nooh niet alleen beter dan de hoogste toernooibreak van Luca Brecel (133 in de 2e ronde), het was ook goed voor de hoogste break in de geschiedenis van het Shoot Out. In 2012 liet Martin Gould er één van 135 optekenen. Holt plaatste zich voor de finale door de Welshman Michael White (WS-38), de toernooiwinnaar van 2015, met 56-21 te verslaan.

Thepchaiya Un-Nooh makes a 139 break – the highest in Shoot Out history! #ClockIsTicking pic.twitter.com/3kaAYhFiLi Eurosport UK(@ Eurosport_UK) link

Voor Un-Nooh was het de eerste finale van een rankingtoernooi. In 2015 kroonde hij zich wel al eens tot wereldkampioen Six-red. Aan zijn eerste rankingtitel hield hij 32.000 pond (39.000 euro) over, Holt most het met de helft daarvan stellen. Op de Order of Merit stijgt Un-Nooh twaalf plaatsen naar de 41e stek, Holt klimt van 46 naar 40. Aan de top zestien van de wereldranglijst verandert er niets. Luca Brecel, in de achtste finales uitgeschakeld door Michael White, blijft de nummer dertien van de wereld.

Na James Wattana, 49 inmiddels en in Watford in de eerste ronde uitgeschakeld door de 14-jarige Ben Mertens, is Un-Nooh pas de tweede Thai die een rankingtoernooi wint. “Dit is mijn grootse prestatie ooit”, reageerde Un-Nooh. Ik ben zo trots op mezelf. Ik heb hier hard voor gewerkt, al jaren houd ik mezelf voor dat dit een toernooi is dat ik kan winnen. Niet dat ik er al eerder dichtbij kwam, maar het format ligt me perfect. Ik heb sowieso niet meer dan tien of vijftien seconden voor een stoot nodig. Voor mij is dat normaal. Voor de finale was ik wel nerveus, maar als je zo snel speelt, heb je geen tijd om daar bij stil te staan. Het is lang geleden dat Wattana zijn laatste toernooi won. Hopelijk inspireert dit jonge Thaise spelers. Mijn 139 break was fantastisch, mijn beste break ooit en dat in minder dan zes minuten. Daar ga ik vannacht nog van dromen.”

“Ik hou van dit toernooi, al had ik nu toch liever een best of three gespeeld”, lachte Holt. “Neen hoor, hier ver komen heeft niets met geluk te maken. Al wat je moet doen is nooit aan een safety denken, geen enkele bal missen en nooit positie verliezen. Het is tien minuten mentale waanzin.”