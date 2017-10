Thaibokser Vincent Gloris pakt Europese titel in eigen dorp: "Hopelijk tussenstap naar wereldtitel" Eddy Leysen

Vlnr.: Katoo Lootens, Deni Dzjabrouibu, trainster Daniella Somers, Vincent Gloris en Mohamed Chahboune Vincent Gloris uit Weelde (Ravels) beleefde afgelopen weekend wel zijn topmoment als kickbokser. In eigen dorp won hij tijdens de 'Battle of the Kempen' de Europese titel.

En dat dit nog geen hoogtepunt is, daar lijkt de Kempenaar zich maar al te goed van bewust. "Na het behalen van deze overwinning kunnen er heel wat mogelijkheden zijn voor mezelf, al hangt dit natuurlijk van heel wat factoren af. Maar een kamp op de wereldtitel zit er misschien wel in. Hiervoor hangt het af wat de promotoren kunnen regelen. Mij spreekt het alvast aan, ik ben zeker nog niet aan het einde van mijn latijn. Ik ben momenteel nog maar 27, dat betekent dat mijn beste jaren er nog aan zitten te komen. In onze sport ben je top rond je dertigste, ik kijk dus uit naar de komende jaren."

Met twee Beneluxtitels bij de profs was Vincent Gloris afgelopen weekend natuurlijk niet aan zijn proefstuk toe, maar het kostte toch heel wat energie om klaar te geraken voor deze kamp. "De echte intense voorbereiding voor een gevecht als dit duurt ongeveer twee maanden, maar in feite ben je er toch zowat een jaar mee bezig. Voor mezelf was het trouwens nog moeilijk, ik maakte pas eerder dit jaar mijn comeback nadat ik twee jaar aan de kant stond met een scheur in de pees van de biceps. Ik kom dus van ver, maar heb er wel keihard voor gewerkt."

De kamp zaterdag in zijn eigen Weelde tegen de Fransman Lambert Bertrand was een spannend duel, dat de 27-jarige uit de stal van de Bulldogs Antwerpen van Daniella Somers op punten won. "In de eerste twee ronden had ik het wat moeilijker, de tegenstander was duidelijk ook met ambities naar dit boksgala in de Kempen afgezakt. Maar van paniek was nooit sprake, ik weet van mezelf dat ik een diesel ben in langere kampen. In nam al vrij snel de bovenhand in de wedstrijd en had eigenlijk alles onder controle. En hoe meer de kamp naar zijn einde liep had ik het gevoel dat ik het op punten niet kon verliezen. De sfeer in de zaal was bovendien ook geweldig, niets is mooier dan een titel binnenhalen met een zaal vol eigen supporters."

"Nu geniet ik nog van enkele dagen rust om te bekomen, maar lang zal dit niet duren. Eind volgende maand staat in Kapellen, dus ook in eigen land, de volgende wedstrijd op het programma. En dan is het wachten op uitdagingen uit het buitenland. Want die brengen deze titel ongetwijfeld met zich mee." (ELK)