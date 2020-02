Terwijl Mayweather de show stal in Antwerpen, sukkelt Persoon met nekhernia: voorbereiding Tokio 2020 in gevaar GVS

Voor zijn ‘The Legendary Icon Tour’ was Floyd Mayweather vanavond te gast in de Lotto Arena. Zijn bokshandschoenen trok hij niet aan, de ongeslagen topbokser nam het met zijn basketbalploeg ‘The Money Team’ op tegen de Antwerp Giants. Na die wedstrijd stond er ook een dunkcontest tussen beide teams op het programma. Daarnaast sparde Delfine Persoon tegen Zohra Ezzahraoui, maar onze Belgische bokstrots had ook minder goed nieuws. Ze sukkelt met een nekhernia, wat haar mogelijk de Olympische Spelen in Tokio kost. “De pijn valt mee, maar ik heb krachtverlies in mijn linkerarm”, vertelde ze bij Sporza. “Dit is een serieuze domper, want het olympisch kwalificatietoernooi in Londen is al over twee weken. Op deze manier wordt het moeilijk. Een forfait is zeker nog niet aan de orde. Ik ga alles uit de kast halen en misschien komt het toch nog in orde.”

Bekijk hieronder in beeld het avondje van Mayweather