Terwijl Conor McGregor een maand geschorst is, keert UFC-baas zijn kar: "Khabib moet absoluut in bezit van titel blijven" Hans Op de Beeck

10 oktober 2018

06u30 0 Meer Sport Na de meer dan bewogen zaterdagnacht in Las Vegas, is het wachten op de uitkomst van het uitgebreide onderzoek dat de NSAC (Nevada State Athletic Commission) momenteel voert. Dana White, de sterke man achter het UFC, heeft zich inmiddels wel opnieuw uitgesproken over een mogelijke straf voor Khabib. De Dagestani sprong na zijn zege tegen de momenteel voor een maand geschorste Conor McGregor over de kooi, waarna er een ongezien straatgevecht plaatsvond.

Van zijn prijzengeld van 2 miljoen dollar (1,74 miljoen euro) heeft Khabib Nurmagomedov nog niets gezien. "Er wordt gezegd dat hij helemaal niets zal krijgen, maar ik vind dat zoiets niet kan of mag", aldus White bij TMZ Sports. "Hij moet daar toch minstens een deel van krijgen." Al vindt White wel dat 'The Eagle' uit Dagestan gestraft moet worden voor zijn stevig aandeel in de chaos in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Eerder had hij het al over het intrekken van zijn titelriem bij de lichtgewichten. Nu zegt hij het tegendeel. "De titel moet absoluut in zijn bezit blijven. Als hij geschorst wordt door de NSAC (een atletencommissie van vijf mensen, nvdr), denk ik aan een periode van vier tot zes maanden. En dat ze hem daarnaast een boete opleggen van 250.000 dollar (bijna 220.000 euro)."

Opvallend: toen McGregor in april van dit jaar in New York, even voor UFC 223, een steekwagen door een officiële bus van het UFC ramde (met daarin onder andere Khabib en twee andere MMA-vechters die gekwetst raakten), werd hij helemaal niet gestraft door de organisatie. "Dat waren compleet andere omstandigheden, want niet tijdens een officieel event. Het gebeurde in de catacomben van het Barclays Center. De staat New York en de politie hebben zich daarover ontfermd, hier valt Khabib onder de bevoegdheid van het NSAC. Het is ook gebeurd met massa's toekijkende fans, tijdens het meest bekeken UFC-event ooit nota bene. Een heel verschillende situatie."

Alhoewel hij de incidenten eerst "walgelijk en ziekelijk" vond, denkt White dat er niet veel mensen zijn die niet begrijpen wat Khabib tot die actie dreef. "Maar dat wil niet zeggen dat we hem zomaar moeten vergeven. Hij had het gewoon niet moeten doen. Hij is de wereldkampioen die net Conor McGregor voor de hele wereld heeft verslaan. Sta op en laat je gewoon die riem aanmeten. Je bent gewonnen, man. Die kerel die naar je zat te schreeuwen, die betekent toch helemaal niets?"

#ufc229 #KhabibNurmagomedov #ConorMcGregor To all those who said Khabib team mate hit Conor first. Watch this and be silent! pic.twitter.com/mwTTyGwWLi Nas ir(@ nas12388) link

En hoe het nu verder moet met McGregor? Zelf hint 'The Notorious' al op een rematch tegen Khabib. "Geen idee", zegt White. "We moeten afwachten wat er nu met Khabib gebeurt en wie hij straks gaat bekampen. Tony Ferguson (die vlak voor Khabib vs Conor won van Anthony Pettis in ook de lichtgewichten, nvdr) deed het fantastisch, een geweldige kamp. We zullen wel zien."

Khabib really went home, threw on some Muslim robes, enjoyed some pizza, and watched himself defeat Conor McGregor 😭 pic.twitter.com/rzj2hUzdrY LakeShowYo™(@ LakeShowYo) link

McGregor maand geschorst

Conor zal de komende maand alvast niet vechten. De UFC legt hem immers een schorsing van één maand op. Zo luidt het officiële statement: "Geschorst tot 6/11/18, geen contact tot 28/10/18." Dat is het resultaat van een medisch onderzoek dat plaatsvond na de kamp. UFC-vechters ondergaan trouwens op regelmatige basis controles, waarvoor White zich graag op de borst klopt. "In tegenstelling tot wat de mensen nu denken, is de realiteit dat UFC eigenlijk de meest geregulariseerde sport ter wereld is. Als onze vechters schade aan het hoofd oplopen, worden ze meteen drie maanden medisch geschorst. Pas na een nieuwe controle, kunnen ze weer het octagon in." (lees hieronder verder)

Khabib’s huge overhand that dropped Conor McGregor early in the second round. #ufc229 pic.twitter.com/oOgznFjRfW The Fight Library(@ fightlibrarypod) link

Over de kamp nog dit: in een nieuw opgedoken audiofragment op het einde van ronde drie, toen scheidsrechter Herb Dean beide vechters scheidde na een nieuw door Khabib zwaar gewonnen grondduel, hoor je Conor zeggen: "It's only business". 'Het was louter zakelijk', waarmee de Ier zijn wel erg harde trashtalk aan het adres van Khabib trachtte te kaderen. Maar daar moest de Rus helemaal niet van weten. "Hey! Let's go!", zei die alleen maar terug.

Meer dan 2 miljoen kijkers pay-per-view

White deelde ten slotte ook nog mee dat het event niet de verhoopte drie miljoen haalde wat betreft pay-per-view, maar dat er wel een record gebroken is. "In de vechtsport is het héél moeilijk om over de twee miljoen te geraken. Zelfs Mike Tyson versus Evander Holyfield haalde dat -net- niet. Maar we zitten wel stevig over de magische grens van twee miljoen, dus ik ben blij." Het eerdere record in het MMA werd genoteerd tijdens UFC 202 in augustus 2016, toen McGregor zijn rematch tegen Nate Diaz won, met 1,6 miljoen.