Terugkeer door de grote poort: Axelle Klinckaert (17) verrast met goud na blessureleed Dries Mombert

26 maart 2018

08u50

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Drie medailles, waarvan twee gouden en één bronzen. De wereldbekermanche turnen in Doha werd een Belgisch succes. Met dank aan Nina Derwael en de verrassende Axelle Klinckaert.

De 17-jarige gymnaste verbaasde in Qatar vriend en vijand met een gouden plak. Klinckaert pakte uit in de grondoefening en verzamelde na een knappe choreografie 13,333 punten. Twee concurrentes, de Noord-Koreaanse Kim Su Kong en de Italiaanse Lisa Meneghini, deden even goed. Zo werd het goud door drie turnsters gedeeld. "Ik was als tweede aan de beurt, dus het was in spanning afwachten. Uiteindelijk kwam het goed, leuk hé", vertelt Klinckaert.

