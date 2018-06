Terence Crawford ontfutselt Jeff Horn WBO-titel bij de weltergewichten TLB

10 juni 2018

11u40

De Amerikaan Terence Crawford heeft zich in Las Vegas verzekerd van de WBO-titel bij de weltergewichten. Crawford haalde het van de Australiër Jeff Horn, nadat de scheidsrechter het duel in de negende ronde moest stopzetten.

Horn, een voormalige leerkracht, zorgde in juli 2017 voor een grote verrassing door de Filippijn Manny Pacquiao in Brisbane te verslaan. Hij verdedigde vervolgens succesvol zijn WBO-titel in december tegen de Brit Gary Corcoran. Maar tegen Crawford liep het minder goed. De Australiër moest de hele partij de wet van de sterkste ondergaan. In de negende ronde ging hij tegen het canvas na een reeks klappen van Crawford. Horn krabbelde opnieuw recht, maar na een nieuw salvo meppen zette scheidsrechter Robert Byrd de partij stop.

Het was voor de 30-jarige Horn zijn eerste nederlaag, na 18 zeges en een gelijkspel. Zijn tegenstrever, Crawford (ook 30), was recent overgestapt van de superlichtgewichten, waar hij alle vier de titels (WBC, WBA, IBF en WBO) bezat. Het was zijn 33e zege in evenveel duels, waarvan 24 voor het einde van de partij. De Amerikaan behaalde in drie categorieën (lichtgewichten, superlichtgewichten en weltergewichten) telkens minstens één wereldtitel.