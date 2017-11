Telt Tiger Woods straks weer écht mee? Amerikaanse golflegende maakt vandaag comeback Valerie Hardie

18u30 0 AFP Tiger Woods stoomt zich klaar voor zijn comeback op het Hero World Challenge in de Bahamas. Meer Sport Tiger Woods die zonet zijn zoveelste comeback maakte op de Hero World Challenge in de Bahamas: is het nu voor ’t echt of is het een (nieuwe) wanhopige poging om de golflegende van weleer te worden, die ooit 14 majors won en 683 weken het nummer één was, maar op zijn 41ste niet meer in de top1000 staat?

De carrière van Tiger Woods laat zich in twee delen opsplitsen. Het eerste is dat van zijn glory days, van de golfer die ongeveer alle records van de tabellen speelde. De Amerikaan werd prof op zijn twintigste en was na minder dan een jaar al het mondiale nummer één. Daar bleef hij in totaal 683 weken staan: niemand deed het hem voor of na.

Op zijn 32ste, in tien jaar tijd, had Woods al 14 majors op zijn naam staan. Niemand die eraan twijfelde dat hij het record van Jack Nicklaus (18 majors) zou verbeteren. Tiger was zo ‘hot’ dat hij het ene riante sponsorcontract na het andere kon tekenen en in 2009 was hij volgens Forbes de eerste atleet die in zijn carrière meer dan één miljard dollar (840 miljoen euro) had verdiend. Slechts een tiende kwam uit prijzengeld van de PGA Tour.

REUTERS Tiger Woods in betere tijden: in 2002 mocht hij in Augusta voor de derde keer het bekende groene vestje aandoen, goed voor zijn zevende majorwinst.

Tot dan was er geen vuiltje aan de lucht. In november 2009 begon het tweede deel, toen het Amerikaanse tabloid National Enquirer een buitenechtelijke affaire onthulde. Het ging van kwaad naar erger voor de vermaarde atleet - hij klokte af op twaalf slippertjes - en de sponsors haakten één na één genadeloos af. Woods besloot om af te kicken van zijn seksverslaving maar zijn huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren overleefde het schandaal niet.

Photo News Zijn huwelijk met het Zweedse model Elin Nordegren, met wie hij twee kinderen heeft, overleefde de schandalen rond Woods niets.

Niet alleen met zijn privéleven ging het bergaf, ook fysiek raakte Woods op de sukkel. Zijn achillespees, elleboog, knie maar vooral zijn rug hielden hem voor lange periodes van de baan. Bij elke comeback leefde de hoop op dat Woods weer de oude zou zijn maar telkens werd hij door zijn lichaam in de steek gelaten. Het is al van februari geleden dat Woods nog eens speelde, twee maanden later moest hij voor de vierde keer in twee jaar tijd aan de rug geopereerd worden. Intussen staat de Amerikaan pas 1199ste op de wereldranking.

Photo News Telkens Tiger Woods een golfclub in de hand neemt, gaat dat niet onopgemerkt of geruisloos voorbij. 'Business as usual' dus gisteren in de Bahamas.

Toch zijn alle ogen in het golf gericht op de Hero World Challenge in de Bahamas. Een ‘officieel’ toernooi waar wel punten voor de ranking te rapen zijn maar vooral eentje dat hij zélf organiseert, voor slechts achttien golfers en zonder cut. Vorig jaar maakte Woods daar al zijn rentree na een afwezigheid van vijftien maanden. Hij finishte als vijftiende. Waarna het weer fout ging met zijn rug. De enige keer dat Woods sindsdien nog het nieuws haalde, was toen hij eind mei door de politie in Florida werd opgepakt. Dronken achter het stuur, luidde de aanklacht, nadien bleek dat Woods volledig was verdwaasd door een cocktail van pijnstillers, angstremmers, slaapmiddelen en marihuana.

AFP In mei nog opgepakt in Florida. Tiger Woods bleek niet te rijden onder invloed van alcohol, wel onder invloed van medicatie.

Het is afwachten hoe Tiger Woods het er nu vanaf brengt. Te oordelen aan de commentaren van collega’s lijkt Woods nu wel aan de beterhand. “In april zag je dat dat zijn swing niet goed was, dat Tiger pijn had,” zei Dustin Johnson, het nummer één van de wereld. “Nu zag ik terug meer snelheid in zijn swing. Hij raakte de bal hard, zonder pijn. Helemaal anders dan zeven maanden terug.” Ook Rickie Fowler deed de hoop weer oplaaien door te zeggen dat Woods tijdens de trainingssessies meer dan eens verder sloeg dan hem.

Tiger Woods zelf, die bedaarde de gemoederen al: “Ik weet nog niet wat mijn lichaam wel of niet aankan. Ik weet niet waar ik sta, hoe hard ik de bal kan slaan en welke shots ik kan spelen.” De komende drie dagen moeten raad brengen.

Photo News