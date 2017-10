Teleurgestelde Van Lierde: "Je weet dat je in de Ironman zal afzien, maar de wilskracht was er niet meer" Winnaar van 2013 geeft ontgoocheld op na minuten wachten op bevoorrading ' Valerie Hardie

08u57 0 Xavier Coppens Van Lierde gaf er tijdens de afsluitende marathon de brui aan. Meer Sport Zijn tiende Ironman in Hawaï werd er voor Frederik Van Lierde eentje om snel te vergeten: de 38-jarige triatleet gaf in de marathon op nadat hij bij de bevoorrading minuten moest wachten op zijn tas. "Ik heb het toen mentaal opgegeven. Het was de spreekwoordelijke druppel", zegt hij ontgoocheld.

Tot km 101 ging alles volgens plan voor Frederik Van Lierde. Hij zat mee voorin bij het zwemmen en toen tijdens het fietsen in de klim naar Hawi alles uit elkaar werd gereten, zat de Belg waar hij wilde zitten: in de kopgroep. Na het keerpunt, aan de bevoorrading, ging het evenwel mis. De tas die hij voor de race had gevuld met zijn drankbussen was blijkbaar niet meteen te vinden. "Het zijn vrijwilligers die instaan voor je spullen", vertelt Van Lierde. "Mijn tas lag niet klaar toen ik passeerde. Ik moest dan stoppen en wachten tot ze mijn tas 100m lager toch vonden. Ik mocht die zelf niet ophalen want dan moest ik tegen de richting in rijden. Zo ben ik daar meer dan twee minuten verloren en dat begon in mijn hoofd te spelen."



Het laat zich raden dat de leiders niet op hem wachtten. Van Lierde probeerde de schade nog te beperken maar tijdens de marathon staakte hij de strijd. Mentaal ging het niet meer. Hij was gekomen om te winnen, niet om 'gewoon' in de toptien te finishen. "Stoppen doe je nooit met een goed gevoel en ik heb nog nooit op zo'n manier opgegeven. Ik ben niet het type dat de handdoek snel gooit. Je weet ook dat je in de Ironman gaat afzien, maar de wilskracht was er niet meer. Dat klinkt misschien zwak - het was gewoon de spreekwoordelijke druppel te veel."

Unfortunately I had to quit the race. My special needs bag wasn’t there at 100 km, although I was in the leading group, and I had to (1/2) Frederik Van Lierde(@ fvanlierde) link

wait a few minutes before I got it. One mental setback too much this year that I wasn’t able to overcome. David Pintens (2/2) pic.twitter.com/pMi7coeqF5 Frederik Van Lierde(@ fvanlierde) link

Het ging bij Van Lierde door zijn hoofd spoken: alle pech die hij het afgelopen jaar al kende. Een overval tijdens een training in Zuid-Afrika, een gebroken sleutelbeen bij een val omdat een wedstrijdofficial plots de weg overstak, een hoofdwonde door een te lage douchekop tijdens de Ironman in Nice, een strenge tijdstraf bij de vorige Ironman in Hawaii. "Ik dacht dat alle slechte scenario's nu wel uitgeput waren, maar blijkbaar toch niet," zegt hij cynisch. "Gelukkig won ik dit jaar de Ironman van Nice en Vichy, zo blijf ik toch niet met lege handen. Maar ik ga nu toch even een lange winter inlassen om de batterijen weer op te laden."



That's life, vervolgt hij filosofisch. "Het besef dat ik in 2013 de Ironman kon winnen, houdt me recht maar het is en blijft frustrerend dat maanden werk zo verloren gaat. De Ironman is een merknaam, is big business maar ze laten wel niet toe dat je een persoonlijke begeleider inschakelt om je bevoorrading te regelen. Zogezegd omdat het verkeer dat daar niet toelaat. Dat kàn toch niet? Als je het mij vraagt, moet de organisatie dat toch eens herbekijken. Ik heb mijn ongenoegen wel geuit maar je kan de klok toch niet terugdraaien. Ik zat in bloedvorm, ik heb hier lang naartoe geleefd en dan is het geweldig frusterend dat je daar niet voor wordt beloond - zeker omdat het ook niet aan mezelf lag. Je kan wel zeggen: het is niet omdat je twee minuten moet wachten, dat je de wedstrijd verliest maar ik herhaal - mentaal was het toen voor mij gedaan."

EPA

Photo News