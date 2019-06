Technisch Directeur Sleeckx blikt vooruit naar Europese Spelen: "Medaille voor Casse kan, maar moet niet" Redactie

14 juni 2019

21u32

Een week voor de judoka's aantreden voor hun Europees kampioenschap op de European Games in de Wit-Russische hoofdstad Minsk, laat Technisch Directeur Topsport van de Nederlandstalige vleugel van de Judofederatie, Koen Sleeckx, in zijn kaarten kijken. Podiumkandidaat Matthias Casse wil hij geen te hoge druk opleggen. "Hij is klaar om een medaille te halen maar het moet niet."

Vanwege de Vlaamse Judofederatie komen vijf atleten in actie: Mina Libeer (-57 kg), Roxane Taeymans (-70 kg), Joachim Bottieau (-90 kg), Matthias Casse (-81 kg) en uittredend Europees kampioen Toma Nikiforov (-100 kg). De twee laatstgenoemden zijn voor Koen Sleeckx de uitgesproken podiumkandidaten.

"Na zijn zware knieoperatie heeft Toma Nikiforov onder Damiano Martinuzzi keihard gewerkt om terug op zijn oude niveau te geraken en dat lijkt prima gelukt. De voorbereiding op deze European Games is trouwens voor de vijf geselecteerden zo goed als feilloos verlopen. Nikiforov en Matthias Casse zijn voor mij de uitgesproken podiumkandidaten. Casse heeft met coach Mark Van der Ham minitieus gepiekt naar dit EK en heeft met zijn 22 jaar het voordeel van de jeugd. Hij is klaar om een medaille te halen maar het moet niet."

"In ieder geval komen deze European Games op een ideaal moment. Het is immers ook een kampioenschap waar toppers van meerdere sporten samen komen en dat zorgt voor een speciale sfeer. Dit buitengewoon spanningsveld breekt sommige atleten, maar omgekeerd gaan anderen erdoor beter presteren. In dat opzicht wordt het voor Matthias Casse een leuke test in het vooruitzicht van de Olympische Spelen van Tokio van volgend jaar. Ons traject met hem is uitgestippeld om op de Spelen van Parijs in 2024 een medaille te halen en ik heb sterk de indruk dat hij, samen met Mark Van der Ham, perfect op schema zit."