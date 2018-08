Teamarts die turnsters misbruikte overgeplaatst naar andere gevangenis na pak slaag door medegedetineerden, advocaten boos: "Dat komt ervan als rechter je een monster noemt" LPB

20 augustus 2018

11u52

Bron: Detroit News 0 Meer Sport Larry Nassar, de voormalige teamarts van de Amerikaanse turnploeg, is overgeplaatst naar een andere gevangenis. Reden: Nassar, veroordeeld wegens seksueel misbruik van tientallen turnsters, werd door enkele medegevangenen in elkaar geramd.

Nassar werd in januari, na een proces dat zeven dagen duurde en waarbij 169 meisjes of jonge vrouwen tegen hem getuigden, veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar. Een straf die hij moest uitzitten in de staatsgevangenis van Tucson, Arizona. Daar leefde de gewezen teamarts de eerste maanden geïsoleerd van de rest van de bajesklanten. In mei mocht Nassar samen met de andere gevangenen zijn dagelijkse wandeling op het binnenplein maken. En liep het haast meteen fout. Nassar onderging het lot dat menig kindermisbruiker in een gevangenis te beurt valt: hij kreeg een pak rammel van medegevangenen, meermaals zelf.

Voldoende reden voor de gevangenisdirectie om Nassar te laten overplaatsen. "Zijn veiligheid kon niet meer gegarandeerd worden", heette het. De 54-jarige dokter zit nu in het Oklahoma Federal Transfer Center, een soort transitgevangenis.

Voor zijn advocaten is het geen verrassing dat Nassar in de gevangenis het slachtoffer werd van agressie door andere gedetineerden. "Dat komt ervan als de rechter je een monster noemt tijdens een proces met dergelijke impact", klinkt het ontstemd. "De commentaren van mevrouw Aquilina (de betrokken rechter, red.) werken zo'n gedrag in de hand."

Intussen blijven tegen Nassar zelfs nà zijn proces de beschuldigingen opduiken. Vorige week onthulden de turnsters Kyla Ross en Madison Kocian, die goud veroverden op de Olympische Spelen van respectievelijk 2012 en 2016, dat ook zij slachtoffers werden van Nassar. Voordien voelden de meisjes zich er naar eigen zeggen niet klaar voor om erover te praten. "Toen ik dertien was, dacht ik dat het erbij hoorde", zegt Ross. "Pas later ga je beseffen welke verschrikkelijke dingen zich hebben voorgedaan. "Maar we willen niet als slachtoffers geportretteerd worden. Het is iets waar we door moeten, we proberen vandaag alleen maar onze stem te laten gelden."