Team World zegeviert in Orange All-Star Game, ruim 6.000 euro opgehaald voor Stichting tegen Kanker Redactie

28 december 2019

23u22

Bron: Belga 0 Basket De buitenlandse spelers van de Euromillions Basket League hebben het zaterdag in Vorst Nationaal met 118-111 gehaald van het Belgische elftal in het Orange All-Star Game. Er werd 6.205 euro opgehaald voor de Stichting Tegen Kanker.

Ondanks het afhaken van tal van spelers, hebben de aanwezigen het spektakel kunnen verzorgen voor meer dan 2.000 supporters in Vorst Nationaal. Het was een echte gala-editie waar de dunks en de tegenaanvallen elkaar opvolgden tot vreugde van het publiek. "Team World" trok uiteindelijk aan het langste eind tegen "Team Belgium".

De Pro Basketball League organiseerde de galawedstrijd onder de noemer "PBL United Against Cancer" om zijn medeleven te betuigen aan Pascal Angillis, de coach van Charleroi, bij wiens zoon begin oktober kanker werd vastgesteld. Één euro per verkocht ticket wordt doorgestort naar de Stichting Tegen Kanker. Angillis, die het Belgische team coachte, werd symbolisch verkozen tot MVP van de wedstrijd.

De avond werd opgevuld met allerlei randevenementen. Bergenspeler Katin Reinhardt won de driepuntercompetitie, Luikenaar Francis Torreborre maakte het meeste indruk in de "dunk-contest" en Aalstspeler Vladimir Mihailovic haalde de "skills-challenge" binnen.