Team Ineos haspelt 309 kilometer af op training, 5de uit Ironman Hawaï gaat mee en doet nog straffer

16 december 2019

18u02

Bron: Strava 0 Time-out 309 kilometer. Die hallucinante afstand legden de renners van Team Ineos gisteren af op training in Mallorca. Al kan het nog altijd zotter. Vraag het gerust eens aan Cameron Wurf - voormalig profrenner en huidig triatleet die dit jaar als vijfde eindigde in de Ironman van Hawaï.

Winter miles, summer smiles. Met dat adagium onder de arm gingen de mannen van Team Ineos gisteren wel héél stevig trainen. De ploeg van Egan Bernal en Geraint Thomas vertoeft in Mallorca voor een vroeg trainingskamp in de aanloop naar het nieuwe wielerseizoen. De koninginnenrit was een rondje rond het hele eiland. Een fietstocht goed voor 309 kilometer.

De renners van Ineos deden 8 uur en 35 minuten over hun training en lieten daarbij een gemiddelde snelheid noteren van om en bij de 36 kilometer per uur. Een strak tempo, wetende dat er onderweg bijna 4.000 hoogtemeters werden overwonnen. Ter referentie bij de beklimming van de Mont Ventoux overwint een fietser ongeveer 1.600 hoogtemeters.

It was a big day out for many of our riders today, tackling a loop of Mallorca #DecemberCamp #BankingClicks pic.twitter.com/3G1c4Mfzhc Team INEOS(@ TeamINEOS) link

Opvallende aanwezige in het gezelschap - naast de jarige Geraint Thomas - was triatleet Cameron Wurf. De 36-jarige Australiër fietste tussen 2010 en 2014 vier jaar op WorldTour-niveau bij Cannondale en reed in 2013 de Giro en de Vuelta. Sinds zijn wielerpensioen in 2015 legde de Tasmaan zich toe op de triatlonsport. Eerder haalde hij in 2004 ook al de Olympische Spelen in een roeiboot. Van een duivel doet al gesproken.

Al is het in de triatlon dat Wurf echt z’n ding heeft gevonden. Sinds zijn overgang van profwielrenner naar proftriatleet wist Wurf zich de voorbij drie jaar telkens te plaatsen voor de Ironman van Hawaï. Op het WK Ironman gaan zijn prestaties jaar na jaar de hoogte in. In 2017 werd hij 17de, in 2018 finishte hij 8ste en dit jaar kwam hij binnen op een 5de plaats.

Geen gewone vlerk dus en dat bewees Wurf door de monstertraining van Team Ineos mee af te haspelen aan de zijde van Geraint Thomas en co. Hij deed er zelfs nog een schepje bovenop. Na 310 kilometer op de fiets ging Wurf nog een kleine 10 kilometer lopen langs de kustlijn van Mallorca. De Australiër legde zijn 9,8 kilometer af in 40 minuten en 42 seconden. Goed voor een gemiddelde loopsnelheid van net geen 15 kilometer per uur.

Zotter qua trainingsarbeid wordt het eigenlijk niet. Wurf staat zelfs in triatlonmiddens te boek als een trainingsbeest die graag de grenzen van de fysieke mogelijkheden aftast. In augustus klokte hij in de voorbereiding op de Ironman van Hawaï bijvoorbeeld af op 129 uur training in één maand tijd.

Gutted not to be at #SPOTY tonight, but making up for it with a lap of Mallorca with the boys today. All in the bank for next year! Good luck to all the nominees but particularly @AlunWynJones. O and Cioni said ‘no chance you’ll go under nine hours’ 🙄💪💪 pic.twitter.com/iJxPzupER1 Geraint Thomas(@ GeraintThomas86) link

