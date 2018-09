Team Europa laat eindzege niet meer wegglippen op Ryder Cup golf Redactie

30 september 2018

17u37

Bron: Belga 0

Team Europa heeft in het Franse Guyancourt de eindzege in de 42ste editie van de Ryder Cup golf op haar naam geschreven. Het Europese team was al het hele weekend oppermachtig en kwam ook op de slotdag niet meer in de problemen tegen het Amerikaanse team. De Italiaan Francesco Molinari zorgde voor het beslissende punt.

De Amerikanen, die al 25 jaar niet meer konden winnen op Europese bodem, verliezen zo de trofee die ze twee jaar geleden in Hazeltine op zak staken.