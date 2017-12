Team Black wint Belgisch All Star Game redactie

23u00

Bron: Belga 0 BELGA Alexandre Libert, hier op een archiefbeeld. Meer Sport Team Black heeft in de Lange Munte in Kortrijk het Orange All Star Game van de Euromillions Basketball League gewonnen. De ploeg met onder anderen Alexandre Libert en Niels Marnegrave haalde het met 107-109 (rust: 52-49) van het Team Orange van Vincent Kesteloot en Hans Vanwijn.

Bij Team Black liet Xavier-Robert François (Bergen) 18 punten optekenen, Anthony Lambot (Leuven) was goed voor 15 punten. Voor Team Orange waren Vincent Kesteloot (Oostende) en Senne Geukens (Aalstar) het best bij schot met respectievelijk 24 en 22 punten.

Voor het All Star Game kwamen alleen spelers in aanmerking die 'homegrown' zijn. Daarvoor moet een speler minstens vier jaar opleiding in België hebben genoten voor zijn 21e verjaardag.

De vijf basisspelers van elke ploeg werden verkozen door het publiek, al waren er enkele afzeggingen. De reserven werden aangeduid door de coaches van de Euromillions Basketball League.

Team Orange, gecoacht door Dario Gjergja (Oostende), bestond uit Hans Vanwijn (Antwerp), Vincent Kesteloot (Oostende), Ismael Bako (Antwerp), Elias Lasisi (Oostende), Senne Geukens (Aalstar), Naim El Khounchar (Willebroek), Sam Hemeleers (Aalstar) en Jonas Foerts (Brussels). Jean Salumu (Oostende) stond slechts 36 seconden op het parket.

Team Black van Brian Lynch (Charleroi) kon rekenen op Alexandre Libert (Charleroi), Niels Marnegrave (Charleroi), Yannick Desiron (Limburg United), Jonas Delalieux (Limburg United), Wen Mukubu (Limburg United), Xavier-Robert François (Bergen), Louis Hazard (Luik), Terry Deroover (Luik), Anthony Lambot (Leuven) en Brieuc Lemaire (Bergen).