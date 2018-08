Team Belgium stuurt 30 atleten naar Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires TLB

21 augustus 2018

20u08

Bron: Belga 1 Meer Sport België stuurt 30 atleten naar de komende Olympische Jeugdspelen, die van 6 tot en met 18 oktober plaatsvinden in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. "Dit evenement betekent voor hen een sportief hoogtepunt", zo verklaarde delegatieleider Gert Van Looy in de Gentse Topsporthal, waar de geselecteerde atleten werden voorgesteld.

De Olympische Jeugdspelen zijn aan hun derde zomereditie toe, na Singapore (2010) en Nanjing (2014). Op het multisportevenement in Buenos Aires verwacht men 4.000 atleten tussen 15 en 18 jaar uit 206 landen. Team Belgium zal de Belgische kleuren verdedigen in 18 sporten. De selectie is pas eind augustus definitief.

Volgens Van Looy weegt de internationale ervaring die de jonge atleten kunnen opdoen zwaarder door dan de resultaten. "Tijdens de Jeugdspelen komen atleten in contact met leeftijdsgenoten uit andere sporten en uit andere landen. Ze maken er kennis met de olympische waarden en verblijven in een olympisch dorp. Jonge atleten maken tijdens de Jeugdspelen kennis met alle tradities van de Olympische Spelen. Maar deze Jeugdspelen zijn geen garantie dat je doorgroeit. De stap naar de echte top is nog groot."

Op 1 oktober vertrekt Team Belgium vanuit Brussels Airport naar de Argentijnse hoofdstad. De terugkeer is voorzien op 20 oktober.

Arthur Van Doren en Toma Nikiforov raden jonge atleten aan zich te amuseren

Hockeyinternational Arthur Van Doren (23) en topjudoka Toma Nikiforov (25), de regerende Europese kampioen in de categorie tot 100 kg, waren er in 2010 bij op de eerste editie van de Olympische Jeugdspelen in Singapore. Van Doren veroverde met het Belgische team brons, Nikiforov pakte zilver. "Het belangrijkste is zich te amuseren", richtten ze zich dinsdag tot de jonge Belgische atleten die zich opmaken voor de komende Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires (6-18/10).

"Die Jeugdspelen zijn een mooie herinnering, die me meteen wat inernationale ervaring hebben bezorgd", aldus Nikiforov. "Toen wist ik al dat judo een deel van mijn leven zou worden. Voor bepaalde atleten wordt Buenos Aires één van de eerste etappes van een lange carrière, ik raad hen aan vooral te genieten."

"Deze atleten zijn de de toekomst van de Belgische sport. Ze moeten ginds vooral plezier hebben, want anders hou je het harde trainen niet vol", vervolgde Van Doren, op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro met de Red Lions goed voor zilver. "In Singapore heb ik een heel leuke periode beleefd. Er zijn heel veel raakpunten met de echte Spelen. Iedereen steunt elkaar. Er is een teamelement in alles wat je doet, dat was ook het geval in Rio", besloot Van Doren, begin februari uitgeroepen tot beste hockeyer van de wereld.