Té goed om ‘te groot’ te zijn: hoe Nina Derwael grootste wereldkampioene turnen werd Valerie Hardie

06 november 2018

08u50 0 Meer Sport “Ik voel me altijd kéi-groot op zo’n kampioenschap.” Geen understatement van Nina Derwael. Met haar 1m68 mag ze zich de grootste wereldkampioene ooit noemen in de artistieke gymnastiek.

Negen gymnastes verdeelden op het WK artistieke gymnastiek in Qatar de individuele medailles. Elisabeth Seitz, brons aan de brug, kwam met haar 1m62 nog in de buurt van Nina Derwael (1m68), maar de zeven andere gymnastes zaten tussen 1m42 (Simone Biles) en 1m58 (Shallon Olsen). Het verschil in lengte was frappant. Derwael is dan ook een uitzondering in het turnwereldje. Geen enkele turnster met haar gestalte won ooit een wereldtitel - Svetlana Khorkina was de ‘recordhoudster’ met 1m65. Er waren wel grotere gymnastes zoals Marie-Sophie Hindermann (1m75), maar beter dan een 55ste plek op de Spelen van 2008 in de allroundcompetitie presteerde de Duitse niet.

