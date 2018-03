Te gewaagde outfits? BBC zet presentatrice uit tv-team voor Commonwealth Games Peter Luysterborg

09 maart 2018

07u00

Bron: Daily Mail 209 Meer Sport Haar gewaagde outfits maakten haar tijdens de Olympische Spelen van Rio we-reld-be-roemd. Nu is het liedje van Helen Skelton (voorlopig?) uit. Nota bene op de Internationale Vrouwendag liet de Britse omroep BBC weten dat de blonde presentatrice geweerd wordt uit het tv-team voor de komende Commonwealth Games. Een beslissing die over het Kanaal voor veel ophef zorgt.

De Britse presentatrice Helen Skelton (34) ging twee jaar geleden tijdens de Spelen van Rio stevig over de tongen. Skelton deed vanuit het Aquatics Centre verslag van de zwemwedstrijden, meestal gekleed in een extreem kort rokje. Tv-kijkers vonden haar outfits een brug te ver, sociale media ontploften. Dat werd er niet beter op toen een camera op een dag inzoomde op de bovenkant van haar ontblote dijbenen. (lees hieronder verder)

So far, so good. De BBC liet betijen, twee jaar betaalt Skelton evenwel de rekening. Als volgende maand (4-15 april) in Australië de Commonwealth Games van start gaan, zal dat zonder de blonde presentratrice zijn. Skelton vernam gisteren dat ze geen deel uitmaakt van het tv-team dat de BBC naar Gold Coast, waar de Spelen plaatsvinden, stuurt.

"We gaan een aanzienlijk kleinere ploeg naar Australië sturen dan bij vorige Spelen", zei een woordvoerder van de Britse zender. "Bij een aantal sporten, en zwemmen is daarbij, zullen we het zonder presentatoren doen. Maar wees gerust, Helen blijft een uithangbord voor BBC Sport."

De beslissing van de BBC werd in Groot-Brittannië op ongeloof onthaald. En Skelton zelf? Die antwoordde met een tweet: "Mijn baas vertelde me: 'kleed je voor de job die je wil, niet voor de job die je hebt'. Nu zit ik in een disciplinaire vergadering, gekleed als Wonder Woman."

