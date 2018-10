Te braaf Halle-Gooik niet opgewassen tegen Barcelona nadat het zich eerder plaatste voor CL-Elite Round Erik Vandeweyer

07 oktober 2018

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Halle-Gooik heeft de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Barcelona verloren: 3-7. Geen schande en vooral geen ramp, het was al geplaatst voor de Elite Round.

Relaas van de match

0'00" Halle-Gooik start met Grello, Dahbi, De Bail, Xuxa en Leitao in de basis.

0'47" Ferrao haalt een eerste keer uit. Zijn schot gaat nipt naast.

1'24" Dahbi antwoordt met een hard schot aan de overzijde

1'37" Leitao verrast bijna de ven ver de Spaanse doelman.

2'36" Ferrao en Dyego bestoken de Halse doelman Xuxa.

3'10" Een bal van Lozano wordt van de lijn gekeerd.

4'21" Esquerdinha loopt na geharrewar met de bal in doel: 0-1.

5'00" Esquerdinha is op dreef. Hij rondt een counter genadeloos af (0-2).

5'00" Time-out voor Halle-Gooik.

6'46" Juanjo kan met veel moeite een schot van Leo afstoppen. Geen aansluitingstreffer dus.

8'41" Ferrao treft met een stiftertje de kruising.

9'28" Ferrao stuurt De Bail met een sublieme schijnbeweging het bos in, maar werkt niet af.

9'41" Dertien seconden later scoort Ferrao alsnog met een krul in de rechterbovenhoek (0-3).

10'48" Time-out voor Barcelona

11'56" Esquerdinha lukt een hattrick voor Barça (0-4).

14'36" Diogo heeft een goed schot in huis. Juanjo geeft geen krimp.

17'17" De Bail schiet voorlangs. De storm van Barcelona lijkt even te luwen.

18'09" Halle-Gooik krijgt geen elfmeter na een zesde ploegfout van de Spanjaarden op De Bail.

19'50" Pech voor de thuisploeg. De Bail treft de paal.

19'55" Halle-Gooik redt de eer. Fernandao scoort tegen zijn ex-club.

20'00" Rust: 1-4.

22'17" Ferrao begaat een strafschopfout op Patias. Grello zet de penalty om!

22'51" Diogo mist van dichtbij de aansluitingstreffer. De zaal gelooft er weer helemaal in.

24'05" Diogo haalt zwaar uit. Juanjo geeft geen krimp.

26'20" Halle-Gooik gelooft er weer in. Patias haalt zwaar uit.

27'06" Patias scoort met een fraai schot in één tijd. 3-4!

29'51" Aicardo stelt orde op zaken met een schitterend afstandschot.

30'06" De thuisploeg moet het stellen zonder De Bail. De Brailiaan loopt een knieletsel op.

30'29" Teixeira mist op een haar de aansluitingstreffer.

32'07" Grello heeft een schitterende actie in huis, maar mist.

32'12" In de tegenreactie scoort Ferrao wel (3-6).

35'36" Adolfo straft balverlies van Grello af (3-7).

35'36" Time-out voor Halle-Gooik.

39'05" Diogo en Grello krijgen mooie kansen, maar de Spaanse doelman brengt redding.

40'00" Eindstand: 3-7.

Conclusie: Halle-Gooik verloor zowel tegen Benfica als tegen Barcelona. Hoewel er twee keer een degelijke partij werd gespeeld, is er nog altijd een kloof met de absolute top in Europa. De landskampioen acteert bij momenten nog te braaf. Door de winst tegen KB Paris plaatst Halle-Gooik zich voor de Elite Round van de Champions League. De loting is vrijdag.

📹 [HIGHLIGHTS] Barça Lassa-7; Halle-Gooik-3



⚽️ Esquerdinha x3, Ferrao x2, Aicardo i Adolfo.



🏆 Golejada de Champions en l’últim partit a Bèlgica / ¡Triunfo y el Barça Lassa pasa a la Elite Round como segundo de grupo! pic.twitter.com/cSsXzWJeGd Barça Futbol Sala(@ FCBfutbolsala) link

Reacties

Coach Juan Francesco Fuentes (Halle-Gooik): "We kunnen met opgeheven hoofd terugblikken op het tornooi. Natuurlijk was er een niveauverschil tussen Barça en Halle-Gooik. Toch hebben we hen vijftien minuten lang het vuur aan de schenen kunnen leggen. Tegelijkertijd heeft deze week aangetoond dat er nog werk aan de winkel is."

Gabriel Grello (Halle-Gooik): "Het is geen schande om van Barcelona te verliezen. Uiteindelijk staan ze op de derde plaats in de Europese ranking en ambiëren ze de eindwinst. We hebben meegespeeld en plaatsten ons voor de Elite Round in november."

Coach Andreu Plaza (FC Barcelona): "We blikken terug op een geslaagde week. Ik wil de organisatoren dan ook bedanken voor dit evenement. Op enkele details na verliep alles vlekkeloos. Ik feliciteer ook Benfica. Dankzij een beter doelgemiddelde wonnen ze het tornooi."

Dyego Henrique Zuffo (FC Barcelona): "We speelden een degelijke partij tegen Halle-Gooik. Enkel na de rust kenden we een inzinking. Halle-Gooik profiteerde daarvan om weer in de match te komen. Dat is hun verdienste."

KB Paris - SL Benfica 1-9

Benfica nam onmiddellijk het heft in handen en Tolra (ex-Barcelona) opende met een hard schot van op middellange afstand de score. Halverwege de eerste helft bracht Saliou de bordjes verrassend op gelijke hoogte. Kort voor de rust bracht Robinho de Portugezen een tweede keer op voorsprong. Kort na de rust maakte uitblinker Robinho met een verre trap helemaal het verschil. Campos schoorde van dichtbij de 1-4. Plots ging het vlug voor de Parijzenaars. Henmi scoorde aan de tweede paal een vijfde doelpunt, Robinho trof een derde keer raak. Fits lukte met een fraai puntertje de 1-7. Campos mocht een fraaie collectieve aanval afronden. Fits zette in de laatste minuut de kroon op het werk. De show was af.

Coach Joel Rocha (Benfica): "Ik ben blij met de kwalificatie. Onze spelers zijn ook op de laatste speeldag veertig minuten lang blijven voetballen voor wat ze waard waren. Mijn dank gaat ook uit naar de talrijke supporters die zijn komen opdagen in Halle. We hebben fans overal ter wereld. De spelers beseffen dat ze fier moeten zijn om het logo van de club te dragen. Dat hebben ze drie dagen lang gedaan. Een neen, ik kan niet zo goed zingen als hen (lacht). Dat is hun verdienste."

Rafael Katsutoshi Henmi (Benfica): "Barcelona was onze zwaarste tegenstander. Dat was echt een treffen op hoog Europees niveau met tien spelers op het veld die elkaar waard waren. Parijs heeft het ons één helft lastig gemaakt. Nadien walsten we over hen heen."

Johann Legeay (coach KB Paris): "We kwamen om ons te kwalificeren. We hebben aangetoond dat het futsal in Frankrijk een positieve evolutie doormaakt. Tegelijkertijd botsten we op onze limieten. We zijn geen professionele club en trainen vier keer per week. Zelf heb ik een voltijdse job naast het zaalvoetbal en dat is niet als muzikant (speelt in op de quote van zijn collega van Benfica). Tegen de Portugezen kwamen we na de rust fysiek tekort."

Sébastien Klopp (KB Paris): "We misten vier spelers tegen Benfica. Dat liet zich na de rust gevoelen. Voor de rust hebben we de Portugezen het vuur aan de schenen kunnen leggen. Daarna was er gewoon een verschil in klasse."