Tast 21-jarige atletieksensatie de limieten van het menselijk lichaam af? Wervelwind aast op fabelachtige records van Bolt: "Ik wil 9.41 lopen op 100m" GVS

17 augustus 2018

12u14

Bron: The Guardian, The Telegraph 2 Meer Sport Noah Lyles. Onthoud die naam. De 21-jarige Amerikaan is nu al de snelste man van het seizoen én heeft wilde plannen om de spectaculaire records van Usain Bolt van de tabellen te geven. Ook hij steelt de show met dansjes en gekke moves, maar bovenal brandt hij van ambitie: "Ik zal er alles aandoen om een tijd van 9.41 te lopen."

Eigenlijk had u de 21-jarige man uit Florida al moeten leren kennen. Pech en een grillige Amerikaanse kalender gooiden echter roet in het eten. Vorig jaar kampte hij met een blessure toen trials in de Verenigde Staten werden georganiseerd, dit jaar staan er langs de andere kant van de Atlantische Oceaan geen nationale kampioenschappen op het programma. Zo kon hij voor een horde aan fotografen en televisiestations nog niet schitteren, maar op training en op kleinere toernooien laat hij wél fabelachtige tijden optekenen. Het is niet de vraag óf maar wel wanneer en met welke toptijd Lyles voor het eerst onze aardbol verovert.

Volgt u even mee: dit seizoen liep het toptalent 9.88 op de 100 meter en 19.65 op de 200 meter. Ter vergelijking: Usain Bolt klokte op die leeftijd chrono's van 10.03 en 19.75. Belangrijk is wel om te stellen dat de Jamaicaan daar een seizoen later telkens vier tienden van een seconde van afpitste. Toch moge het duidelijk zijn dat áls Lyles geen tegenslag kent en hij er het hoofd bijhoudt, hij alles in huis heeft om de atletiekwereld het komende decennium volledig te domineren.

Star Wars

In de voetsporen van Bolt dus? Zo lijkt het wel. De loopstijlen zijn haast identiek. Net als de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter komt Lyles maar traag uit de startblokken waarna hij met zijn lange halen iedereen het nakijken geeft. Maar ook naast de piste lijken beide heren haast als twee druppels water op mekaar. Het toptalent weet nu al hoe zijn fans voor zich te winnen - ook The Lightning Bolt was een meester in het inpakken van de aanwezige meute.

Lyles showt zijn danspasjes als de atleten worden voorgesteld, viert zijn zeges vaak met een achterwaartse salto én deinst er niet voor terug om opvallende outfits te dragen. Zo kwam hij onlangs nog aan de start met sokken van R2-D2 - de populaire robot van Star Wars. Enkele maanden geleden liet hij nog het woord 'Icon' (icoon, red.) onder zijn borst tatoeëren - u weet al wat hij later wil worden.

Limieten van het menselijk lichaam

"Iedereen in het hardlopen heeft een speciaal talent. Bij mij is dat mijn uniek uithoudingsvermogen en het feit dat ik mijn topsnelheid langer kan vasthouden", somt de Amerikaan zijn kenmerken op. "Al heb ik nog niet de spieren die andere jongens hebben. Mijn lichaam heeft nog niet de tijd gehad om zich te ontwikkelen. De spieren moeten nog sterker worden. Ondertussen blijf ik werken aan mijn techniek. Als puntje bij paaltje komt kan ik dé perfecte race lopen."

Als hij dat voor mekaar krijgt - die vlekkeloze race - ziet Lyles zichzelf alle records aan diggelen lopen. "In 2016 droomde ik dat ik 9.41 liep. Eerlijk. Ik denk dat ik die tijd kan lopen. Ik weet niet wanneer, maar ik ga er alles aandoen om te tonen dat ik daar de capaciteiten voor heb. Het moet gewoon gebeuren." Een doorgedreven wetenschappelijke studie toonde in 2014 overigens aan dat de mens, als alle omstandigheden juist zitten, de 100 meter kan lopen ik 9.27. Een betere tijd is volgens het onderzoek onmogelijk, het menselijk lichaam botst op haar limieten.

Het is dus een kwestie van tijd tot Lyles iedereen met verstomming doet slaan. Mét een fenomenale toptijd én zijn showtjes voor en na de race. Morgen al in Birmingham, waar de Diamond League op het programma staat? Wij zitten klaar.