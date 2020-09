Tampa Bay verovert tweede Stanley Cup Redactie

29 september 2020

09u01

Bron: Belga 0 IJshockey Tampa Bay heeft voor de tweede maal in zijn geschiedenis de Stanley Cup, de trofee voor de kampioen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL (National Hockey League), gewonnen.

Tampa Bay rekende maandag af met Dallas Stars (2-0). Braydon Point en Blake Coleman maakten in het beslissende duel de doelpunten. Door de zege kwam Tampa Bay in de finale, afgewerkt volgens een best-of-seven, op een onoverbrugbare 4-2 voorsprong.

Het team uit Florida won de trofee al een keer eerder, in 2004. In 2015 bereikte Tampa Bay nog de finale. De Texanen van Dallas pakten de titel al in 1999. Ze bereikten in 2000 ook de finale.

Alle wedstrijden van de finale werden in de NHL-bubbel in het Canadese Edmonton afgewerkt.