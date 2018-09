Taekwondoka Asemani verovert zilver op Grand Prix Taoyuan Redactie

20 september 2018

22u18

Bron: Belga Taekwondoka Raheleh Asemani heeft vandaag de zilveren medaille behaald in de categorie tot 57 kilogram op de Grand Prix van Taoyuan in Taiwan.

De 29-jarige Asemani, het nummer acht van de wereld in haar categorie, verloor in de finale nipt van de Turkse wereldkampioene Irem Yaman (WT 37). Na een gelijkopgaande eerste ronde (0-0), viel Asemani in ronde twee, wat haar een strafpunt kostte (0-1). In het slot van de derde ronde kon ze met een rake vuistslag op het pantser gelijk maken (1-1). In de verlenging maakte Yaman het beslissende gouden punt met een trap (1-3 eindstand).

Op weg naar de finale versloeg Asemani in de zestiende finales de Cypriotische Despina Pilavaki (WT 79) met 8-0. Daarna volgde een 8-1 zege tegen de Noorse Marie Magnus (WT 25). In de kwartfinales won het nummer vijf van de Spelen in Rio met 12-6 van de Kroatische Bruna Vuletic (WT 7), om in de halve finales met 4-3 de scalp te pakken van de Chinese Zhongsi Luo (WT 24).

De zilveren medaille in Taoyuan levert Asemani een pak punten op in de strijd om een rechtstreeks ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Enkel de top zes van de olympische ranking heeft hier recht op. De rest moet zich kwalificeren via de zonetornooien per werelddeel.