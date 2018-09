Tadd Fujikawa komt als eerste actieve golfer uit de kast

Fujikawa maakte twaalf jaar geleden furore door zich als amper 15-jarige te kwalificeren voor de US Open, waarmee hij toernooigeschiedenis schreef. Een jaar later haalde hij als tweede jongste speler ooit de cut op een PGA-toernooi.

Maar na die veelbelovende start kon de Amerikaan, die slechts 1m55 groot is, de hoge verwachtingen niet waarmaken. Hij moest zich vooral tevreden stellen met toernooien op kleinere circuits, zoals de Canadese tour.

In zijn post op Instagram legt de golfer uit hoe hij door het worstelen met zijn geaardheid in een depressie sukkelde. Hij hoopt met zijn coming-out andere homoseksuelen te helpen.

"Ik heb veel te lang een rolletje gespeeld, had schrik van wat men zou denken of zeggen. Maar de verhalen van anderen hebben mij geholpen in mijn donkerste uren. Nu sta ik op in de hoop een inspiratie te zijn en een verschil te maken in iemands leven. Hoewel het in de maatschappij van vandaag veel meer wordt aanvaard, zien we nog altijd kinderen, jongeren en volwassenen die het mikpunt zijn van spot of worden gediscrimineerd om wie ze zijn. Sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. Zolang dit gebeurt, zal ik mijn best doen om te blijven vechten voor gelijkheid."