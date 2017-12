Swings wordt negende in B-groep op 5.000 meter op WB schaatsen in Calgary Redactie

Bart Swings is op de wereldbekermanche schaatsen in het Canadese Calgary als negende geëindigd in de B-groep op de 5.000 meter. Met 6:15.80 was hij ruim vijf seconden trager dan de Nederlandse winnaar Bob de Vries, die 6:10.48 noteerde.

Om te promoveren naar de A-groep had Swings de top drie moeten halen. Die plek was voor Swings' rechtstreekse tegenstander, de Zuid-Koreaan Seung-Hoon Lee (6:12.41). De tweede plaats was voor de Rus Daniel Sinitsyn (6:12.15). In de A-groep, met zestien schaatsers, had eerder op de avond de Nederlander Sven Kramer gewonnen in 6:07.04.

Na drie wereldbekerwedstrijden wordt het klassement aangevoerd door Kramer (300 punten) voor de Canadees Ted-Jan Bloemen (240) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (145). Swings is 25e met 25 punten. Het is zaak dat hij zich volgende week in Salt Lake City verbetert, aangezien de stand voor de wereldbeker na vier ontmoetingen van beslissend belang is voor de verdeling van startplaatsen voor de Olympische Winterspelen. Op de 5.000 meter komen op de Spelen in Pyeongchang 24 schaatsers aan de start.

Misschien kan Swings vertrouwen halen uit het feit dat het verschil met Kramer drie weken geleden (Heerenveen) op de vijf kilometer bijna vijftien seconden bedroeg en dat het gat in Calgary tot acht tellen was geslonken.

Voor een handjevol toeschouwers in Olympic Oval van 1988 gaf Swings ruim twee seconden toe op zijn nationaal record van 2013 (Salt Lake City, 6:13.37). Op zijn vijf kilometer viel niet veel af te dingen. Alleen in de laatste twee ronden kwam Swings op of boven de dertig seconden uit (30.0 en 30.3).

Feit is dat vrijwel alle schaatsers in de op 1035 meter boven de zeespiegel gesitueerde hal hun beste tijden aanscherpen. Lee, die over ruim twee maanden in eigen land een van de favorieten is voor olympisch goud op de massastart, slaagde er wel in de laatste ovalen in minder dan een halve minuut te schaatsen. Swings komt zaterdag nog uit op de massastart (halve finale) en zondag op de 1.500 meter en waarschijnlijk de finale van de massastart.

