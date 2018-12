Swings wordt achtste op 10km na vlakke, maar langzame race in Tomaszow Mazowiecki Redactie

09 december 2018

17u50

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de eerste tien kilometer van het seizoen is Bart Swings in 13:41.04 als achtste geëindigd. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Tomaszow Mazowiecki ging de zege op de marathon voor de langebaanschaatsers naar de jonge Nederlander Marcel Bosker (13:25.27).

De eerste maand van het postolympisch seizoen verloopt voor Swings wisselvallig: degradatie uit de A-groep op de 5.000 meter, vervolgens een fortuinlijke zege bij de elite in de open lucht, matige races op de 1.500 meter en zondag een vlakke race op de langste afstand die gewoon te langzaam was om met de besten mee te doen.

Op het zachte ijs was het zaak in de eerste helft van de race voorzichtig het juiste ritme te vinden. Een al te drieste start zou de schaatsers duur te staan komen. Het overkwam de Rus Danila Semerikov, bij wie de tank vier ronden voor het einde helemaal leeg was. Hij werd wel nog derde in 13:28.71.

Bosker (21) en Alexander Rumyantsev, de rechtstreekse tegenstander van Swings, trapten niet in die val. De Rus had snel afstand genomen van Swings, die heel lang stabiele rondetijden van 32.5 seconden noteerde, maar dat na acht kilomeer niet volhield en na de finish uitgeput op een bankje neerzeeg.

In het gecombineerde wereldbekerklassement van de vijf en tien kilometer leidt Rumyantsev - zondag tweede in 13:26.76 - met 144 punten, gevolgd door Bosker (137) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (134). Swings (121) is vierde.

In de ochtenduren had nota bene de winnaar van olympisch zilver, de Nederlander Jorrit Bergsma, een tijd van 13:14.95 neergezet in de B-groep. Dat de Italiaan Davide Ghiotte en de Canadees Graeme Fish als tweede en derde eindigden was van ondergeschikt belang.

Maar dat de naam van olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen pas als tiende in de uitslag voorkwam (13:38.55) was uiterst opmerkelijk. Ook eerder dit seizoen in Japan maakte de uit Nederland afkomstige Canadees al een fragiele indruk. Hij en Swings krijgen een herkansing in de vierde wereldbekerwedstrijd, volgende week in Heerenveen.