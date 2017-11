Swings verzeilt op de 1.500 meter in de achterhoede in Heerenveen MDB

Bart Swings is tijdens zijn eerste internationale schaatswedstrijd van het seizoen in de achterhoede verzeild geraakt. Op de 1.500 meter in Heerenveen hield Swings slechts twee schaatsers achter zich. De Leuvense student eindigde als achttiende in 1:47.67. Dat was ruim drie seconden langzamer dan de winnaar, de Rus Denis Yuskov (1:44.42).

Yuskov is één van de topfavorieten voor olympisch goud, maar ook andere kanshebbers waren Swings ruimschoots te snel af. De tweede plaats was voor de Canadees Vincent de Haitre (1:45.87) en de derde voor de Nederlander Thomas Krol (1:45.92).

In geen onderdeel van het olympisch schaatstoernooi is de uitslag zo ongewis als op de 1.500 meter, de favoriete afstand van Swings. Terwijl op de lange afstanden altijd de Nederlanders Sven Kramer en Jorrit Bergsma de te kloppen schaatsers zijn, zijn er op de schaatsmijl zeker twaalf, misschien wel vijftien kandidaten voor een ereprijs. In zijn rit tegen de Japanner Takura Oda bleek dat Swings nog pure snelheid mist om hoog in het klassement te eindigen. Op de eerste 300 meter (24.59) verloor hij meer dan een halve seconde. Positief is dat hij het verval in de drie ronden (26.8 - 27.5 - 28.6) binnen de perken hield. Dat betekent dat het conditioneel wel goed zit.

Swings is de eerste om te stellen dat de resultaten in het eerste internationale schaatsweekeinde van het seizoen niet al te veel betekenen. Zijn programma is geheel gericht op de Olympische Winterspelen, over drie maanden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Tijdens de eerste vier wereldbekerwedstrijden (na Heerenveen volgen Stavanger, Calgary en Salt Lake City) zal hij zich flink inspannen. Telkens start hij op drie onderdelen, de 1.500 en 5.000 meter en de massastart. Veel schaatsers durven een dergelijk zwaar programma niet aan, maar Swings heeft het voordeel dat hij in december niet in topvorm moet zijn om zich voor de Winterspelen te plaatsen.

In januari zal Swings de Europese titelstrijd in Kolomna (Rusland) aan zich voorbij laten gaan. Mogelijk start hij die maand nog in een testrace, alvorens op 31 januari af te reizen naar Zuid-Korea.

Mathias Vosté schaatst op een heel ander niveau. Als sprinter figureert de in Friesland wonende Bruggeling in de B-groep. Vandaag werd hij op de 500 meter opnieuw 28e. De tijd was 36.46 seconden, dertien honderdsten boven zijn Belgisch record. De overwinning ging naar de Japanner Joji Kato in 35.03.

