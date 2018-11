Swings valt in Obihiro net naast podium massastart en wordt achtste in 1.500 meter MH

17 november 2018

11u26

Bron: Belga 0 Meer Sport Bart Swings heeft vandaag op de eerste wereldbekermanche schaatsen van het seizoen in het Japanse Obihiro net naast een medaille in de massastart gegrepen. De Leuvenaar, viceolympisch kampioen in de discipline, kwam als vierde over de streep. In de 1.500 meter werd hij achtste.

Swings verrichtte tijdens de massastart, een minimarathon, veel werk om ontsnapte schaatsers te achterhalen. Hij kwam in de eindfase te vroeg op kop om een plek op het podium te veroveren. Swings maakte onder meer een uitlooppoging van de Nederlander Chris Huizinga onschadelijk en belandde in een kopgroep van zeven. Door zijn inspanningen was in de laatste ronde echter de scherpte uit de sprint verdwenen. De Italiaan Andrea Giovannini pakte de zege, voor de Nederlander Simon Schouten en de Zuid-Koreaan Chenho Um. Op de 1.500 meter eindigde Swings als achtste in 1:46.49. Met Havard Bökko trof Swings een trainingspartner als rechtstreekse tegenstander. Voor het tweede achtereenvolgende seizoen traint de beste Belgische schaatser met de beste schaatsers uit Noorwegen. Hij bleef Bökko, ex-wereldkampioen op de deze afstand (in 2011), ruim een seconde voor. Al bleek hij technisch nog niet helemaal klaar voor grootse prestaties.

Swings moest bijna twee seconden toegeven op de winnaar, de Rus Denis Joezkov (1:44.55). Joezkov, die bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang niet mocht starten vanwege de Russische dopingaffaire, beheerst dit onderdeel als geen ander. De Nederlanders Kjeld Nuis en Patrick Roest moesten zich met de tweede en derde plaats tevreden stellen.

De tweede Belg Mathias Vosté speelde net als op de openingsdag een bescheiden rol in de B-groep. Op de 500 meter eindigde Vosté opnieuw als 22e, nu in 36.14, een fractie sneller dan vrijdag. Op de 1.500 meter noteerde de in Nederland wonend en trainende Bruggeling 1:50.16, hetgeen hem de twintigste plek opleverde.

De winnaar van beide afstanden was de Japanner Massaya Yamada, in tijden die in de A-groep zeker niet zouden misstaan: 34.96 en 1:45.66. Opmerkelijke deelnemer op de 1.500 meter in de B-groep was de Nederlander Sven Kramer. De metrische mijl is niet bepaald zijn specialisme. De veelvoudige kampioen klokte als vierde een povere 1:48.10.