Swings pas vijftiende op WK massastart, goud is voor Nederlander Bergsma Redactie

16 februari 2020

23u14 0 Schaatsen Bart Swings zakte met maar één hoofddoel af naar het WK afstanden in Salt Lake City: het goud op de massastart. Geen enkele Belg won ooit een wereldtitel, in geen enkele discipline. En Swings slaagde er niet in om geschiedenis te schrijven. De 29-jarige Leuvenaar eindigde pas als vijftiende. De Nederlander Jorrit Bergsma pakte het goud.

Swings’ voorkeur ging uit naar een zware race, en dat werd het ook. Vier leiders hadden meteen een kloofje beet - het ging hard. Swings zat in de tang. Ook toen Bergsma het gat dicht schaatste met de koplopers, was Swings niet mee. De Belg ging in het slot nog op zoek naar de aansluiting, maar zijn reactie kwam te laat. Bergsma sprintte naar de zege. Swings werd teleurstellend vijftiende op zes seconden.