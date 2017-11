Swings pas 15de op 5.000m in Heerenveen: "Ik kan niet vechten en laat me de komende dagen onderzoeken" DMM

18u42

Bron: Belga 0 EPA Bart Swings. Meer Sport Bart Swings heeft de eerste 5.000 meter van schaatsseizoen afgelegd in 6 minuten en 27.12 seconden. Tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen was die tijd goed voor de vijftiende plaats. Alleen de Italiaan Andrea Giovannini was in de A-groep langzamer.

Met die verrichting herstelde Swings zich niet van de zwakke seizoenstart van gisteren, toen hij op de 1.500 meter als achttiende in een veld van twintig rijders eindigde. In zijn rit tegen de Duitse Patrick Beckert werd Swings min of meer weggereden. Het resultaat betekent dat Swings in de eerstvolgende wereldbekerwedstrijd in de B-groep zal moeten starten. "Geen immens drama", vond de schaatser, die zich morgen wel wil laten onderzoeken op fysieke problemen. Net als voor de 1.500 meter voelde hij zich leeg en had hij geen energie. "Ik kan niet vechten", stelde hij zondag vast.

Slechts kort kon de student uit Leuven de ovalen in minder dan dertig seconden voltooien en na drie kilometer kruiste Beckert voor Swings naar de binnenbaan. De laatste ronde zakte het tempo naar 32 seconden. Swings' trainingsmakker, de Noor Sverre Lunde Pedersen, had voor hem met 6:15.81 de beste tijd staan. Dat verschil was niet te merken toen beiden nog in de ochtenduren op het ijs stonden, meende Swings.

Daarna waren slechts twee schaatsers rapper, de Nederlander Sven Kramer (6:12.88) en diens directe tegenstander, de in Nederland geboren Canadees Ted-Jan Bloemen (6:14.95). Op winnaar Kramer heeft Swings een achterstand van vijftien seconden. Kramer was de eerste twee dagen van de bekerstrijd alleen voor trainingen het ijs opgegaan. Wegens een lichte verkoudheid had hij de ploegenachtervolging en de 1.500 meter laten schieten. Van enig fysiek ongemak was zondag niets zien.

AFP

Kulizhnikov verbreekt baanrecord

De beste prestatie op de laatste dag van het eerste internationale weekeinde kwam op naam van Pavel Kulizhnikov, die zijn twee jaar oude baanrecord op de 1.000 meter aanscherpte tot 1:07.97. Dat is een verbetering met 19 honderdsten en een wereldrecord op een laaglandbaan. Op de 500 meter had de sprinter, die in 2016 drie maanden was geschorst wegens het gebruik van het verboden middel meldonium, zich niet kunnen onderscheiden.

Twee jaar gelden was Kulizhnikov veruit de snelste man op de korte afstanden en reed hij als eerste schaatser de 500 meter in minder dan 34 seconden. Nu achtte hij zich niet geheel fit. "Als ik dat wel ben, is alles mogelijk. Dan kan ik de sprint opnieuw kan domineren", liet hij in Heerenveen weten. Kulizhnikov verkeert nog in onzekerheid of hij zijn schaatskwaliteiten kan tonen tijdens de Olympische Winterspelen. Het Internationaal Olympisch Comité zal wellicht begin december een beslissing nemen over het al dan niet toelaten van het door dopinggebruik omstreden Rusland bij de Spelen in Pyeongchang.

ANP