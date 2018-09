Swings'on wings': landgenoot wint één dag voor de lopers voor de zesde keer op rij de marathon in Berlijn DMM

15 september 2018

20u02 0 Meer Sport Voor de zes opeenvolgende keer heeft Bart Swings de marathon van Berlijn voor skeeleraars gewonnen. Swings zegevierde voor tienduizenden kijkers in de sprint voor de Fransen Ewen Fernandez en Nolan Beddiaf. Bij de vrouwen eindigde Sandrine Tas achter de Duitse Katharina Rumpus als tweede.

Het kwam dus niet tot een dubbele Belgische triomf, zoals in 2015 wel het geval was. Swings, die bij de start al de leiding had genomen, sprak van "een mooie wedstrijd". De tijd van de winnaar was 57 minuten en 58 seconden. Dat is ruim een minuut boven het eveneens uit 2015 daterende parcoursrecord (56.49). Door de regen was het wegdek wat glad, waardoor de skaters voorzichtig waren.

Op een twintigtal seconden achter de top 3 eindigde Tim Sibiet in de hoofdmacht als twintigste, junior Jason Suttels werd 33ste en Indra Médard 45ste. Het was de twintigste keer dat de skaters daags voor de marathon van de atleten een optreden mochten verzorgen. Meer dan vijfduizend deelnemers waren gestart in de meest prestigieuze marathon in hun tak van sport.

Door de zege van Swings won hij ook de World Inline Cup, een reeks van zes marathons die in Berlijn zijn finale kende. Voor de start had de 27-jarige student uit Leuven in de rangschikking een achterstand van negen punten op Fernandez. De Fransman had al er alles op gezet om de Europese marathonkampioen in Berlijn te verrassen. Eerder dit jaar schreef Swings de WIC-race in Rennes op zijn naam.

Morgen verschijnen Swings en Tas trouwens aan de start van de marathon in Parijs. Dat gebeurt op sterk aandringen van zijn sponsor Powerslide, die de marktpositie van het bedrijf in Frankrijk wil verbeteren. Volgens Jelle Spruyt, de coach van Swings, is een dubbele start niet bezwaarlijk. Voor skeeleraars is een marathon lang niet zo belastend als voor hardlopers. In training legt Swings regelmatig langere afstanden af dan de klassieke 42 kilometer en 195 meter van de marathon.