Swings na pover optreden in Heerenveen: "Het is geen immens drama" Redactie

10u21

Bron: Belga 0 ANP Meer Sport Olympische medailles lijken erg ver weg voor Bart Swings, die in het eerste wereldbekerweekeinde van het schaatsseizoen is gedegradeerd naar de B-klasse. Door een pover optreden in Heerenveen mag Swings zich de eerstvolgende wedstrijd, volgende week in Stavanger, niet meer meten met Sven Kramer en consorten.

Dat alles vergroot vergroot wel de mogelijkheid te groeien in de reeks wereldbekerwedstrijden, zoals hij al voor de ontmoeting beoogde. Het valt niet te ontkennen, dat hij op het dieptepunt van zijn schaatsloopbaan verkeert.



"Het is geen immens drama", aldus Swings, al is hij wel van plan even een arts te consulteren. Het doel van dit seizoen blijft ongewijzigd. Een topprestatie op de Olympische Winterspelen in februari in Pyeongchang, Zuid-Korea. "Als ik mijn beste prestatie neerzet, dan kom ik in aanmerking voor een topklassering." Op de WK afstanden, het toernooi voor specialisten, behaalde hij echter nooit een ereprijs. De vierde plaats was het hoogste. Als allrounder heeft hij echter al een aardige verzameling plakken. "Vorig jaar was niet mijn jaar. Zeker dat WK op de olympische ijsbaan van Gangneung was niet wat het moest zijn. Twee jaar geleden was ik heel stabiel op de 1.500 meter. Toen had ik in Kolomna en medaille moeten halen. Dat lukte niet omdat ik niet de rust kon bewaren."



De route naar Zuid-Korea, waar hij zijn 27e verjaardag zal vieren, ligt vast. Eerst nog drie wereldbekerweekeinden (Stavanger, Calgary en Salt Lake City), daarna training in Heerenveen en twee marathons. Na kerst naar Portugal om acht dagen te skeeleren. In het nieuwe jaar geen EK, maar mogelijk nog wel de wereldbekerwedstrijd in Erfurt om op 31 januari naar Seoul te vliegen. "Ik wil dit seizoen niet te veel dagen niet op het ijs staan. Het is zaak zo veel mogelijk feeling met het ijs te behouden. Als je te lang van het ijs bent, is dat niet goed. Dan krijgt de stress een kans."



De beste Belgische schaatser en zijn coach Jelle Spruyt werken sinds augustus veel samen met de Noorse schaatsploeg. Swings is een optimist. "Dat gaat goed. Het is een heel goede trainingsgroep, Ik denk dat ik nog nooit in zo'n groot team heb meegedraaid. Mooi om me samen te werken. We overleggen om zoveel mogelijk samen te doen. De Noren blijven na de wedstrijden van Salt Lake City in Amerika, ze gaan naar Arizona. Daar scheiden dus onze wegen. Ik ga dan nog met mijn marathonploeg meetrainen. Maar in januari zitten we weer op één lijn naar de Spelen."



Vier jaar geleden, bij de door de schaatsende Nederlanders beheerste Spelen in Sotsji, was Swings echt een groentje. Destijds had hij er niet meer dan drie jaar als schaatser opzitten. Dat hij op de 5.000 meter als vierde eindigde en op de tien kilometer vijfde werd, gold als een verrassing. In internationaal gezelschap is zeven jaar ervaring nog steeds maar weinig. "Dat klopt, maar ik weet wel meer dan toen. Ik heb meer ervaring en weet waarop ik moet letten."



Van origine is Swings een skeeleraar. In dat metier is was hij jarenlang ongenaakbaar. De gedachte bestaat dat hij skeeleren eigenlijk leuker vindt dan schaatsen, waarmee wel olympische glorie kan worden verworven. "Dat is zeker niet waar. Ik bedacht me tijdens het skeeleren op de World Games dat schaatsen toch eenvoudiger is. Je schaatst hard en de snelste wint. Het is een pure tijdrit en daar houd ik van. Je hebt alleen jezelf iets te verwijten als het niet goed gaat. In het skeelerseizoen erger ik me eraan als ik uit de bocht word geduwd. Het is jammer dat je daar niets aan kunt doen. Omgekeerd denk ik soms in de winter dat ik terug wil naar de zon. Ik heb het allebei in me." De mass start, de minimarathon over zestien ronden, die in Zuid-Korea voor het eerst op het olympisch programma staat, heeft van beide disciplines wat. "Ja. Dat onderdeel ligt mij wel", glunderde Swings.



Hij is van plan na de Winterspelen nog vier jaar door te schaatsen. Swings wil wat langer rust nemen na het seizoen en zijn studie voor burgerlijk ingenieur an de KU Leuven voortzetten. Vervolgens pakt hij het skeeleren weer op. Voor het eerst in vijf jaar zal hij weer deelnemen aan de wereldtitelstrijd, die in augustus 2018 in Nederland wordt gehouden. Vanwege het schaatsen heeft Swings zich daar sinds Oostende 2013 niet meer op dat podium laten zien.

EPA

ANP

ANP