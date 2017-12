Swings heeft goede vorm eindelijk te pakken en sluit wereldbekerreeks af met winst én Belgisch record Redactie

Bron: Belga 0 ANP Meer Sport Met een Belgisch record heeft Bart Swings de eerste serie wereldbekerwedstrijden schaatsen van het olympisch seizoen afgesloten. Swings won in Salt Lake City (Utah) de 5000 meter in de B-groep in 6:11.54.

Zijn oude recrod dateerde van 17 november 2013, toen hij eveneens op de Utah Olympic Oval 6:13.37 liet noteren. De 26-jarige student uit Leuven benadrukte daarmee dat hij op de weg terug is. De volgende keer mag hij weer in de A-groep starten.

In de eerste wedstrijden van het seizoen waren zijn prestaties ver onder de maat en degradeerde hij naar de B-klasse. "Ik was erg aan het sukkelen", bekende hij in Salt Lake City. "In Heerenveen was het gewoon slecht, in Stavanger ging het iets beter." Op de Noord-Amerikaanse banen (Calgary en Salt Lake City) vond hij de weg terug. Swings schrijft zijn zwakke start toe aan een knieontsteking voor het begin van de schaatswinter. "Daar ben ik goed ziek van geweest."

Zijn race over 5000 meter verliep goed. De rondetijden vertoonden een grote regelmaat. De snelste ovaal ging in 29.1 seconden en de langzaamste (de laatste) in 29.9. Na afloop maakte hij zeker geen uitgeputte indruk.

Voordeel voor Swings was dat hij in het laatste kwartet mocht schaatsen. Een start in de vroege ochtend (geen zeldzaamheid voor een B-schaatser) komt een avondmens als Swings doorgaans minder goed uit. Eerder in het weekend had hij op de massastart (derde) en op de 1500 meter (eerste in de B-groep) getoond dat hij de slag weer te pakken heeft. Het waren zijn eerste podiumplaatsen in het olympisch seizoen.

De laatste wereldbekerwedstrijden van 2017 werden opgeluisterd met vier wereldrecords. Het meest spectaculaire record kwam in de laatste race op naam van de Canadees Ted-Jan Bloemen op de 5000 meter. Bloemen verbeterde het tien jaar oude record van de Nederlander Sven Kramer: 6:01.86 tegenover 6:03.32. Het betekent dat de Nederlanders voor het eerst in twintig jaar geen individueel wereldrecord in bezit hebben. De Duitsers Patrick Beckert en Moritz Geisreiter werden tweede en derde. Zeven schaatsers in de elitegroep waren sneller dan Swings. Voor België liet naast Swings ook Mathias Vosté nationale records optekenen: op de 500 en 1000 meter in respectievelijk 35.27 en 1:09.12.

