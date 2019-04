Svein Arne Hansen herverkozen als voorzitter van Europese atletiekbond Redactie

13 april 2019

10u38

De Noor Svein Arne Hansen (72) volgt zichzelf op aan het hoofd van de Europese atletiekbond. Hij werd tijdens een congres in het Tsjechische Praag herverkozen. Hansen was de enige kandidaat voor de functie.

Hansen leidt de federatie met hoofdkwartier in Lausanne sinds april 2015. Hij nam toen over van de Zwitser Hansjörg Wirz, die zestien jaar in functie was. De Noor begint aan een nieuw mandaat van vier jaar. "Nederig, vereerd en trots. Bedankt voor het vertrouwen en de steun", reageerde Hansen na zijn herverkiezing.