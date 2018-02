Super Bowl? Quarterback? Spijker in aanloop van het grootste sportevenement ter wereld hier nog snel uw American Football-kennis bij Frank Dekeyser en Kjell Doms

02 februari 2018

08u15 16 Meer Sport Zondagnacht is het weer zover: vier uur lang staat Amerika op z'n kop voor het grootste sportevenement van het jaar: de Super Bowl. De afsluiter van het NFL seizoen. De 52ste editie van de Super Bowl wordt gespeeld in Minneapolis en gaat tussen de New England Patriots en de Philadelphia Eagles. Bent u nog niet helemaal mee? Hieronder stellen we beide teams kort aan u voor, leggen we de regels en de gebruikte woordenschat uit zodat u er tegen zondag volledig klaar voor bent.

Super Bowl Time! Het beste team van de AFC-conference, de New England Patriots, neemt het zondagnacht op tegen het team dat de finale van de NFC-conference won, de Philadelphia Eagles. New England gaat in Minneapolis op zoek naar een zesde zege en wil daarmee even goed doen als recordhouder Pittsburgh Steelers. Philadelphia staat voor de derde keer in de clubgeschiedenis in de finale, maar start als de grote underdog. Zeker gezien de Eagles bij hun laatste finale (in 2005) het onderspit moesten delven tegen... de New England Patriots. New England-vedette Tom Brady en coach Bill Belichick waren toen ook al van de partij. Wordt dit voor Philadelphia hét moment voor zoete weerwraak?

Dat zal nodig zijn want bij de Patriots wil superster Tom Brady een extra hoofdstuk toevoegen aan zijn nu al legendarische carrière. De man van model Gisele Bündchen speelt zijn 8ste Super Bowl, is de quarterback met de meeste zeges ooit, maar probeert als eerste speler in de geschiedenis 6 Super Bowl-titels op zijn naam te schrijven. Veel op het spel dus komende zondag in Minneapolis, daarom frissen wij graag nog even uw American Football-kennis op.

Aanval tegen verdediging

American Football wordt gespeeld op een 100-yard veld. Twee ploegen van elk elf spelers wisselen af tussen aanval en verdediging. De ploeg die de bal in handen heeft, krijgt maximaal vier 'downs' of pogingen om minstens 10 yards terreinwinst te boeken. Een poging eindigt als de aanvallende speler wordt getackeld (hij wordt ten val gebracht of zijn voorwaartse beweging wordt gestopt) of met de bal buiten de zijlijnen loopt. Ook als een gegooide bal niet wordt gevangen is de poging voorbij (incomplete pass). Bij deze pogingen moet de aanvallende partij uitkijken dat een verdediger de bal niet kan onderscheppen. Als dat wel gebeurt, wordt de aanval door de tegenstander overgenomen. Net als bij een 'fumble' (de baldrager laat de bal uit zijn handen glippen/slaan) die door de verdediging wordt gerecupereerd. Als er 10 yards is overbrugd krijgt de aanvallende partij een first down (eerste poging) en dus weer 4 pogingen om de 10 yards te overbruggen. Elke nieuwe poging begint, waar de vorige poging is gestopt.

Stel: de ploeg die aanvalt, heeft na 3 pogingen nog steeds geen 10 yards overbrugd. Dan zijn er drie mogelijkheden

1) Het aanvallende team kan doorgaan in de hoop alsnog de nog resterende yards te overbruggen. Als dit niet lukt krijgt de tegenpartij een first down op de plek waar de laatste poging is gestopt.

2) Het aanvallende team kan de bal zo ver mogelijk richting de helft van de tegenstander trappen ('punt'). Als de tegenstander de bal vangt mogen zij de bal zo ver mogelijk terug proberen te lopen. Het aanvallende team moet dit uiteraard verhinderen.

3) Het aanvallende team kan een field goal proberen te maken. Als zij de bal tussen de doelpalen trappen, wordt er gescoord.

Scoren

De touchdown:

Een 'touchdown' levert zes punten op. Je scoort wanneer de baldrager de bal over de doellijn brengt of de bal in de eindzone vangt, klemvast én met beide voeten binnen het terrein.

Na de touchdown krijgt de aanvallende ploeg één kans om nog een extra punt te scoren (PAT: point after touchdown). Dan moet de bal tussen de doelpalen worden getrapt. Maar - en dat gebeurt meestal enkel als de achterstand op het einde nog te overbruggen is - de aanvallende ploeg kan ook voor een 'two point conversion' gaan. In plaats van één extra punt, proberen ze er twee te maken. Dat kan door een nieuwe touchdown te scoren. Opgepast: als de ploeg wordt gestopt, behouden ze enkel die 6 punten.

De field goal: Als de aanvallende ploeg diep genoeg op de speelhelft van de tegenstander is geraakt, kunnen ze kiezen voor een 'field goal'. De bal moet dan tussen de twee palen getrapt worden en levert drie punten op.

Safety:

Als de baldrager in zijn eigen eindzone wordt neergehaald door de verdediging dan wordt dat een 'safety' genoemd. Dat levert 2 punten op.

De spelers

De quarterback: hij is de spelverdeler. Hij staat in nauw contact met de coaches en bepaalt de strategie. De quarterback ontvangt de bal en zet een play op poten. Hij kan kiezen om een pass te geven op een receiver of hij kan kiezen de bal aan een 'runningback' te geven die door de verdediging van de tegenpartij probeert te lopen.

De offensive line: zij moeten de quarterback beschermen, zodat hij niet wordt getackeld (sack) en zodat hij genoeg tijd heeft om een pass te gooien, maar ook openingen creëren zodat de runningbacks ruimte hebben om door te lopen.

Het verdedigende team: dat bestaat uit linemen die de quarterback van het aanvallende team proberen te bereiken alsook de runningback proberen te verhinderen om door te lopen. Daarachter staan de linebackers die zowel pogen de 'run' te neutraliseren alsook tegen de 'pass' verdedigen. Dieper in het veld staan de cornerbacks en safeties die passes proberen weg te slaan of onderscheppen.

De wide receiver: De wide receiver behoort tot de aanval en is diegene die de ballen gegooid door de quarterback moet vangen. Wide receivers zijn erg snel en/of groot, zéér atletisch en beschikken over goede handen.

De running back: Waar de wide receiver terreinwinst boekt door de ballen te vangen is het de taak van de running back om terreinwinst te halen door met de bal te lopen. Explosiviteit en wendbaarheid zijn hun grootste kwaliteiten. De multifunctionele running back vangt ook passes.

De tight end: Behoort tot de aanval en staat naast de offensive line. In eerste instantie is het zijn taak om de verdedigers af te blokken. Steeds meer wordt hij door de quarterback gebruikt als een extra receiver.

Special teams:

Kicker: De speler die de fieldgoals en de extra points trapt

Punter: De spelers die de bal zo ver mogelijk wegtrapt als de aanvallende ploeg er niet in geslaagd is om een nieuwe first down te halen.

Returner: De speler die de kick-off of de punt opvangt en hem zo ver mogelijk probeert terug te lopen.

De punt: Als de aanvallende ploeg er na drie pogingen niet in slaagt om 10 yards te overbruggen, kiezen ze meestal voor een 'punt'. Dan wordt de bal zo diep mogelijk in het speelveld van de verdediging getrapt, van daaruit kan de andere ploeg de aanval opstarten.

De touchback: Als de punt of de kick-off in de eindzone van de tegenpartij belandt wordt dat een touchback genoemd. De aanvallende ploeg mag zijn aanval dan opzetten vanop de eigen 20 yard.

De sack: de quarterback wordt getackeld nog voor hij de bal kon weggooien of voor hij de bal aan de runningback kon geven.

De fumble: Wanneer een baldrager de bal laat vallen hebben we het over een fumble. Slaagt de ploeg die in balbezit was erin om de bal opnieuw te recupereren, dan blijven zijn aan zet. Als de verdediging erin slaagt om de bal te veroveren krijgt de tegenpartij vanaf de plaats waar ze de bal hebben veroverd een 'first down'.: Als de aanvallende ploeg er na drie pogingen niet in slaagt om 10 yards te overbruggen, kiezen ze meestal voor een 'punt'. Dan wordt de bal zo diep mogelijk in het speelveld van de verdediging getrapt, van daaruit kan de andere ploeg de aanval opstarten.

Duur van een wedstrijd

De wedstrijd bestaat uit 4 kwarten van 15 minuten effectieve speeltijd. De totale speeltijd is dus 60 minuten. Tussen het tweede en derde kwart wordt het spel stilgelegd voor een pauze van 20 minuten. Maar meestal duurt een American Football wedstrijd ongeveer 3 uur doordat de klok na diverse spelfases wordt stilgezet, door timeouts en challenges.

De maximale tijd tussen elke down om een nieuwe poging te starten 40 seconden. De quarterback heeft dus 25 seconden om een nieuwe tactiek door te geven voor de volgende aanval. Het aanvallende team kan mits een incomplete pass of buiten de zijlijnen te lopen de klok stoppen. Deze begint pas weer te lopen als de bal weer in het spel wordt gebracht.

'Two minute warning': twee minuten voor het einde van elke helft (derde en vierde quarter) wordt de klok twee minuten voor affluiten stilgelegd. Zo kunnen beide ploegen hun strategie bepalen. Vooral op het einde van de wedstrijd kan dat belangrijk zijn.

Als beide teams na het vierde kwart gelijk staan wordt er in een overtime gespeeld om de winst. De overtime bestaat uit 15 minuten. Beide teams krijgen een kans om te scoren, behalve wanneer de ploeg die het eerst in de aanval komt, een touchdown scoort of er wordt meteen gescoord op een onderschepping. Als er niet wordt gescoord in de overtime eindigt de wedstrijd in een gelijkspel. Tijdens de play-offs wordt er verder gespeeld tot er een winnaar is.

Bestraffingen

De wedstrijd wordt geleid door 7 scheidsrechters. Zij leiden alles in goede banen - met hulp van videoreferee's indien nodig - en kunnen ook 'penalty's' uitdelen. Zo goed als alle fouten worden omgezet in terreinverlies.

False start: als een speler op de aanval beweegt voor de 'snap' (overhandigen van de bal van de 'center' naar de quarterback). Straf: 5 yards.

Delay of game: Na 40 seconden is de aanval tussen twee pogingen niet gestart. Straf: 5 yards

Intentional Grounding: de quarterback gooit de bal zomaar ergens heen om niet gesacked te worden door de tegenpartij. Straf: spotfoul (de bal komt op de plaats vanwaar de quarterback de bal heeft gegooid) en verlies van de down (1st down wordt dan 2nd down).

Pass Interference: De verdediger mag geen contact maken met de aanvaller vooraleer deze laatste zelf de bal heeft aangeraakt. Hij mag natuurlijk wel de bal proberen te onderscheppen of weg te slaan. Straf: 15 yards of spotfoul wanneer verder dan 15 yards én een first down.

Holding: een speler op de aanval grijpt een verdediger vast met de bedoeling hem te verhinderen bij de baldrager te komen. Straf: 10 yards

Illegal Block in the back: de aanvallende speler blockt zijn tegenstander in de rug. Straf: 10 yards

Unnecessary Roughness: Elk onnodig fysiek contact (bv. de baldrager ligt reeds op de grond of is buiten de zijlijnen gestapt, een spelfase is duidelijk voorbij, etc). Straf: 15 yards.

Facemask: Wanneer de voorkant van de helm wordt vastgehouden (bv. tijdens een tackle). Straf: 15 yards.

Unsportsman-like conduct: Wangedrag op of naast het veld. Straf: 15 yards.

Keiharde hits

Oh ja en voor we het vergeten. American Football staat ook garant voor keiharde actie, geen sport voor doetjes.

LIVE te volgen op Eleven Sports

Tijdens de nacht van zondag 4/02 op maandag 5/02 kan je de 52ste Super Bowl Lll op Eleven Sports LIVE en EXCLUSIEF volgen vanuit je luie zetel. Vanaf 23h45 beginnen ze eraan op Eleven Sports 2, maar je kan de Super Bowl LII ook bekijken via de app of online met een All American Pass(6€/maand voor de beste Amerkaanse sporten).

Alle info op https://allamericanpass.elevensports.be.